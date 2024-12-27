Narin Güran cinayetinde 2. duruşma: Oturuma amca Salim Güran'ın savunması damga vurdu!

Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin açılan davanın ikinci duruşmasında, sanıkların savunmaları dinlendi. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu yargılanan anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve Narin’in cesedini sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar yer aldı.

“Bir DNA yüzünden başıma neler geldi”

Amca Salim Güran savunmasında, olay günü sabah tarlada çalıştığını ve gün içinde çeşitli işleriyle meşgul olduğunu belirtti. Savunmasında, “Gitmediğim yerler HTS kayıtlarında neden gösteriliyor? Akrabalarımızın çoğu tutuklandı. Yeğenimin ölümüyle burada yargılanıyorum, bu benim ölümümdür. Bir DNA yüzünden başıma neler geldi. Suçlamaları kabul etmiyorum” diyerek beraatini talep etti.

Nevzat Bahtiyar’ı işaret etti

Narin’in kaybolduğu gün yaşananları detaylı bir şekilde anlatan Salim Güran, cesedin bulunduğu aracın kendisine ait olduğuna yönelik suçlamaları reddederek "Beni medyanın önüne attılar, hayatım boyunca cezaevi görmedim. Narin’in cesedi aracımda battaniyeye sarılı olarak bulundu denildi, bunu kesinlikle kabul etmiyorum" dedi.

Savunmasında diğer sanık Nevzat Bahtiyar’ı işaret eden Salim Güran, “Nevzat Bahtiyar bizimle birlikte aramalara katıldı ama ailesinden kimse bu süreçte sorgulanmadı” ifadelerini kullandı.

Aile içi çelişkiler ve DNA bulguları

Güran’ın savunmasında, jandarma ve kolluk kuvvetlerinin arama çalışmaları sırasında aileyi suçladığını iddia etmesi dikkat çekti. Araçta bulunan DNA bulgusunun kendisini suçlu göstermek için kullanıldığını savunan Salim Güran, “Narin’den küçük bir kızım var. Bu iftiralarla ailemiz mahvoldu” diyerek beraatini istedi.