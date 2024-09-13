Narin Güran cinayetinde anne, baba ve ağabeyin savcılıktaki ifadeleri ortaya çıktı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve arama çalışmalarının 19'uncu gününde cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti ile ilgili yürütülen soruşturmada adliyedeki ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 9 şüpheliden anne Yüksel Güran (44) ve ağabeyi Enes Güran’ın (18), amcası Fuat Güran (42), kuzeni Muhammed Kaya, yengesi Maşallah Güran (46) ile kızı Birsen Güran, (19), halasının eşi Mehmet Şevket Kaya, tutuklu amca Salim Güran’ın işçileri Mehmet Selim Atasoy (40) tutuklandı.

15 yaşından küçük olan diğer işçisi R.A. ise 15 yaşını doldurmadığı gerekçesiyle adli kontrolle serbest bırakıldı. Narin Güran cinayetinde anne, baba ve ağabeyinin savcılıktaki ifadeleri de ortaya çıktı.

Savcılık sorgusundaki ifadeleri ortaya çıkan anne Yüksel Güran, Narin’in Kur’an kursuna gitmeden önce evdeyken üstünde siyah şort ve tişört olduğunu, ancak Narin'i evden çıkarken görmediğini, bu nedenle dışarı çıkarken ne giydiğini bilmediğini söyledi.

Narin’in iki terliği olduğunu ve kaybolduğu gün kırmızı terliğini giydiğini ifade eden anne Yüksel Güran, evden çıkarken görmemesine karşın neden Narin’in kırmızı terlik giydiğini beyan ettiğinin sorulması üzerine, diğer terliği evde olduğu için kırmızı terliğini giydiğini düşündüğünü dile getirdi.

Yüksel Güran, ifadesinde, Narin’in kaybolduğunu neden eşine söylemediğinin sorulması üzerine, eşinin Batman’dan dönmekte olduğunu, yolda telaşa kapılmasın diye söylemediğini savundu.

"Salim Güran'la ilişkim yok"

Yüksel Güran’a, tutuklu amca Salim Güran ile ilişkisi olup olmadığı da soruldu. Salim Güran ile ilişkisi olmadığını ifade eden Yüksel Güran, "Narin’i sizinle Salim’in ilişkisine denk geldiği için mi öldürdünüz?” sorusuna Güran, kesinlikle Narin’i görmediğini, Salim Güran ile ilişkisi olamayacağını savundu.

Güran, kendi telefonundan Salim Güran’ı bir kez yanlışlıkla aradığını, başka arama yapılmışsa bunu çocuklarının yapmış olabileceğini iddia etti.

Tutuklanan Nevzat Bahtiyar’ın ifadesinde amca Salim Güran’ın, Narin’in yaşadığı evin ahırının olduğu bölümden kendisine doğru ''Nevzat seninle işimiz var'' diye bağırdığını beyan ettiği hatırlatılarak, bu sesi duyup duymadığının sorulması üzerine anne Yüksel Güran, evde klima çalıştırarak uyuduklarını, pencerelerin kapalı olduğunu, bu nedenle bu sesi duymamış olabileceğini kaydetti.

Evdeki halıların Narin’in kaybolduğu gün veya sonrasında yıkanıp yıkanmadığının sorulması üzerine Güran, halıları değiştirmediğini, ancak eve gelip giden olduğundan kirlendiği için Narin kaybolduktan sonra 5 veya 6’ncı günde kardeşinin halıyı temiz halılarla değiştirdiğini, eski halının evde yıkanmamış halde durduğunu söyledi.

Narin'in kaybolduğu gün Salim Güran’a battaniye verip vermediği sorulan Yüksel Güran, kimseye battaniye vermediğini, olay nedeniyle eve çok kişi gelip gittiği için evden Salim Güran’ın evine battaniye götürülmüşse bundan haberi olmadığını cevapladı.

Salim Güran’ın aracında Narin’in DNA örneğinin bulunduğunun hatırlatılmasına karşılık Yüksel Güran, ailecek hiçbir zaman Salim Güran’ın aracına binmediklerini, Narin’in de kendilerinden ayrı hiçbir zaman binmediğini, sadece 14 Temmuz 2024 tarihinde bir nişan nedeniyle Narin’in birkaç kişiyle birlikte bindiğini ve arka koltukta oturduğunu anlattı.

Güran, Nevzat Bahtiyar’ın, Narin’in cansız bedenini Salim Güran’ın kendisine verdiğini beyan ettiğinin hatırlatılması üzerine, bundan haberi olmadığını, Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar’ın iyi arkadaş olduklarını, onları her zaman birlikte gördüğünü söyledi. Anne Y.G., amca Salim Güran ile ailece bir husumetlerinin olmadığını, kızına neden zarar verdiğini bilmediğini ifade etti.

"Para için yapabilir, korkarak yapmış olabilir"

Daha önce de gözaltına alınan 18 yaşındaki ağabey Enes Güran'ın da savcılıktaki ifadesine ulaşıldı.

Ağabey, Narin'in cansız bedenini dereye gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar hakkında, "Ekonomik durum itibarıyla güçsüz ve sönük bir kişiliktir. Para için yapabilir, korkarak yapmış olabilir" dedi.

Ağabeye kolundaki ısırık izleri ve gözündeki morluk da soruldu..

İfadesine göre abi, Narin kayıpken üzüntüden kendi kolunu ısırdı. Gözündeki morluk için ise, mısır çöplerinden mi yoksa benim kendi yüzüme attığım yumruklardan mı kaynaklandığını bilmiyorum" diye cevap verdi.

"İsterse kardeşim olsun isterse eşim olsun..."

Narin'in serbest bırakılan babası da ifadesinde, "Salim'in arabasını hiç kullanmıyoruz. Bu araca ben veyahut çocuklarım kesinlikle binmedik" dedi.

Babaya sorulan, "Eşinizin sizi aldattığınıza ilişkin bir şüpheniz var mı? Salim ile aralarında bir şey olabilir mi?" sorusunu ise, "Kesinlikle aralarında bir şey olamaz. Burada Salim'e güvendiğimden değil eşime güvendiğim için bunu demekteyim" şeklinde yanıtladı.

Baba Arif Güran, "İsterse kardeşim olsun isterse eşim olsun her türlü cezalandırılmasını istiyorum" ifadelerini de kullandı.