Narin Güran cinayetinde ikinci dava başladı: 15 sanık hakim karşısında

Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin, 6’sı tutuklu 12 sanık ile suça sürüklendiği belirtilen 3 çocuğun yargılandığı davanın görülmesine başlandı.

Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, tutuklu sanıklar Birsen, Fuat, Maşallah Güran, Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Tutuksuz yargılanan 6 sanıkla birlikte, suça sürüklendiği belirtilen 16 ve 17 yaşlarındaki üç çocuk da duruşmada hazır bulundu.

Kapalı olarak görülen duruşmada, sanıkların kimlik tespitlerinin ardından savunmalarına geçildi.

Dosyalar birleştirildi

Daha önce Narin Güran’ın annesi, ağabeyi ve amcası hakkında açılan davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları verilmişti. Bugün görülen dava ise, cinayetin ardından “suçluyu kayırma” suçlamasıyla açılan ikinci dosya niteliğini taşıyor. Çocuk sanıklar için ayrı hazırlanan iddianame de ana dava dosyasıyla birleştirildi.