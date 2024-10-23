Narin Güran cinayetinde ilk duruşma tarihi belli oldu

Diyarbakır'da kaybolduktan günler sonra cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde iddianame tamamlandı. Anne Yüksel, ağabey Enes, amca Salim Güran ve komşu Nevzat Bahtiyar'ın yargılandığı davada ilk duruşma 7 Kasım'da görülecek.

4 şüphelinin müebbet hapsi isteniyor

HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre olay anında aynı evde oldukları tespit edilen anne, abi, amca ve komşuları "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan yargılanırken, her birinin müebbet hapsi isteniyor.

Narin neden öldürüldüğü bilinmiyor

Şüphelilerin Narin'i boğdukları konusunda yeterli şüphenin oluştuğu kaydedilirken, küçük kızın neden öldürüldüğü ise belirlenemedi.

İddianamenin sonuç kısmında şu ifadeler yer aldı:

"Dosyada bulunan kamera görüntüleri, ifade tutanakları, adli tıp raporları, olay yeri inceleme raporları, HTS kayıtları, HTS daraltılmış baz analiz raporu, kriminal raporlar, görüşme kayıtları, cep telefonları üzerinde yapılan inceleme neticesinde elde edilen veriler, kolluk tutanakları ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde izah olunan ve çelişkileriyle ortaya konulan sebeplerle şüpheliler soruşturmanın en başından itibaren çelişkili, hayatın olağan akışına aykırı, toplum düzeninin ve aile yaşantısının getirdiği genel kurallar ve teamüllere aykırı tutum ve davranışlar içerisinde olmuşlardır. İlk günden itibaren kayıp çocuk olarak ihbarda bulunarak ve Narin Güran'ın son görüldüğü saate ilişkin çelişkiler yaratarak bulunmasını ve olayın ortaya çıkmasını engelledikleri tespit edilmiştir.”

İddianamede aile üyelerinin organize şekilde cinayeti örtbas etmeye çalıştığı ve kolluk güçlerini yanlış yönlendirdiği de belirtildi. Soruşturmada, köyün muhtarı olan amca Salim Güran'ın olayla ilgili aileyi yönlendirdiği hususunda ciddi şüpheler oluştuğu kaydedildi.