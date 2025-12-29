Narin Güran cinayetinde kritik gelişme! İtirafçı Nevzat Bahtiyar yeniden yargılanacak

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi''nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de cansız bedenine ulaşılmış, ölümüyle ilgili gözaltına alınan 23 şüpheliden anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı.

28 Aralık 2024 tarihinde yapılan duruşmada anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

Nevzat Bahtiyar yeniden yargılanacak

Yargıtay, Narin Güran cinayeti kapsamında amca, anne ve ağabey hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.

İtirafçı Nevzat Bahtiyar hakkındaki ise, 'suç delillerini yok etme, gizleme, değiştirme' suçundan verilen karar bozularak, "öldürmeye yardım etmek" suçundan yargılanmasına karar verildi.