Narin Güran cinayetinde kritik itiraf gizli tanıktan geldi! 'Muhtar cesedi verdi', 200 bin TL detayı

Diyarbakır'da 21 Ağustos tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan gelen acı haber büyük tepki topladı. Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nin kenarında bulunan Narin Güran'ın Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisi dün akşam saatlarinde sona erdi.

8 yaşındaki çocuğun deforme olmuş bedeni, 13 kişilik uzman ekip tarafından incelendi. Yaklaşık 11 saat süren otopsi dün akşam saatlerinde sona erdi. Narin’in cenazesi bu sabah saat 10.00 sıralarında yakınlarına teslim edildi. Narin'in cenaze töreni bir başka köyde gerçekleştirilirken kendi köyüne defnedildi.

Narin Güran cinayetinde ilk itiraf geldi

Narin Güran cinayetinde son dakika gelişmesi yaşandı. Sabah'ın haberine göre, Narin öldürülmesiyle ilgili ilk itiraf gözaltına alınan bir zanlıdan geldi. Dere kenarına aracıyla gittiği tespit edildikten sonra gözaltına alınan zanlı sorgusunda "Muhtar cesedi çuval içerisinde bana verdi. Çuvalı alıp dereye götürdüm" dedi. İtirafın ardından soruşturmanın derinleştirildiği ifade ediliyor.

CNN Türk canlı yayınında gözaltına alınan 24'üncü ismin ifadesinin ayrıntıları da açıklandı. Son gözaltına alınan son ismin verdiği ifadenin cinayetin aydınlatılması açısından kritik önemde olduğu belirtiliyor. Şüpheli, tutuklunan muhtarın (Narin'in amcasının), cesedi arabada taşıdığı ve şüpheliye para vererek Narin'in cansız bedeninin ortadan kaldırılmasını istediği yönünde ifade verdi. Gözaltına alınan 24'üncü kişi, o gün muhtarı aradığı ve bir sorunu olduğunu dile getirdiğini anlattı. Muhtarın "Arabada bir şey var yok etmem gerekiyor yardım eder misin" dediği öğrenildi. Köylü ise para vermesi karşılığında teklifi kabul ettiği belirtildi. Gizli tanık amcanın, "Aileni iyi düşün. Sana 200 bin lira para veririm" dediğini aktardı.

Amcanın şu ana kadar Narin'i öldürmediğini ifade ederken gözaltına alınan 24'üncü kişinin Narin'in cansız bedeninin çuvala sığdığını ve bacak konusunda bilgim yok dediği de belirtildi.

Narin Güran'ın ön otopsisinden detaylar

Narin Güran'ın gerçekleştirilen otopsisinde cansız bedeninden 91 numune alındı. Çuvalda Narin'in sol bacağının diz kısmından kopuk olduğu, kemik parçalarının da İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderildiği öğrenildi. Cesette ciddi anlamda çürüme başlamış olduğundan somut bir beyanda bulunmanın mümkün olmadığı ve gözle görünür bir kesici-delici alet veya ateşli silah yaralanması, iç kanama bulgusu elde edilemediği belirtildi.

Soruşturma kapsamında, aralarında Narin Güran'ın annesi, babası, iki ağabeyi, dört amcası ve tutuklanan amcası (köyün muhtarı) S.G'nin eşinin de bulunduğu 24 kişi gözaltına alınmıştı.