Narin Güran cinayetinde şok gelişme: Annenin dişi inceleniyor!

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, annenin diş ölçüsü, oğul Enes Güran'ın kolundaki ısırık iziyle karşılaştırılmak üzere Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi. Hastane, hafta sonu olmasına rağmen özel olarak açıldı ve uzmanlar bu inceleme için görevlendirildi.

Ayrıca, cinayetle bağlantılı olduğu düşünülen itirafçı Nevzat Bahtiyar’ın evinde polis tarafından kapsamlı bir arama gerçekleştirildi.

Savcılık, cinayetle ilgili elde edilen diş ve çene röntgenlerini İstanbul Adli Tıp Kurumu’na göndererek, ağabey Enes Güran’ın kolundaki ısırık iziyle karşılaştırma yapmaya devam ediyor.