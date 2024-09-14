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Narin Güran cinayetinde şok gelişme: Annenin dişi inceleniyor!

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve daha sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma derinleşiyor. Olayla bağlantılı olarak 11 kişi tutuklanırken, tutuklu sanıklardan biri olan anne Yüksel Güran'ın dişi incelemeye alındı.

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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, annenin diş ölçüsü, oğul Enes Güran'ın kolundaki ısırık iziyle karşılaştırılmak üzere Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi. Hastane, hafta sonu olmasına rağmen özel olarak açıldı ve uzmanlar bu inceleme için görevlendirildi.

Ayrıca, cinayetle bağlantılı olduğu düşünülen itirafçı Nevzat Bahtiyar’ın evinde polis tarafından kapsamlı bir arama gerçekleştirildi.

Savcılık, cinayetle ilgili elde edilen diş ve çene röntgenlerini İstanbul Adli Tıp Kurumu’na göndererek, ağabey Enes Güran’ın kolundaki ısırık iziyle karşılaştırma yapmaya devam ediyor.

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