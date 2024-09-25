Narin Güran cinayetinde şok gelişme: Katilin kimliği ortaya çıktı!

Diyarbakır Bağlar’a bağlı Tavşantepe Köyü’nde 8 yaşındaki Narin’in vahşice öldürülmesiyle ilgili soruşturma derinleşiyor. Küçük Narin’in cansız bedeni köyün yakınındaki Eğertutmaz Deresi’nde bulunmuştu. Olayın ardından başlatılan soruşturmada, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın aldığı teknik takip kararları ve yapılan ortam dinlemeleri sonucu yeni bulgular ortaya çıktı.

Ailenin gizli planları ortaya çıktı

Halk TV Muhabiri Ferit Demir’in ulaştığı bilgilere göre, şüpheli Güran ailesi, Jandarma’nın ortam dinlemesini öğrenerek yüksek sesli müzik açarak önlem almaya çalıştı. Aile üyelerinin WhatsApp mesajlarını sildiği ve cinayet günü kullandıkları telefonları değiştirdiği belirlendi.

Delil karartma çabaları

Narin’in öldürüldüğü evdeki halılar, koltuk örtüleri ve masa örtüleri defalarca yıkandı. Yıkama işlemlerini yenge Hediye Güran organize ederken, evdeki çamaşır makinesi kapasitesinin üzerinde çalıştırıldığı için arızalandı. Bunun üzerine örtüler, başka bir eve götürülerek yıkandı. Ayrıca, aile üyelerinin cinayet günü birkaç kez banyo yaptığı ve evdeki tüm yüzeylerin çamaşır suyu ile defalarca temizlendiği tespit edildi.

Gizli tanık şok ifadesi verdi

Olay günü köyde bulunan ve akraba olmayan bir kişinin, Salim Güran’ın telaşlı haline şahit olduğu ve bu kişinin gizli tanık olarak güvenlik birimleriyle iş birliği yaptığı ortaya çıktı.

Silinen görüntüler kurtarılacak

Jandarma ekipleri, cinayet öncesinde evde bulunan güvenlik kameralarının devre dışı bırakıldığını ve görüntülerin silindiğini tespit etti. Bu silinen görüntülerin TÜBİTAK tarafından kurtarılacağı öğrenildi. Amca Salim Güran’ın ise olaydan hemen sonra okula giderek güvenlik kameralarını incelediği belirtildi.

Baş şüpheli amca Salim Güran

Cinayetin baş şüphelisi olarak görülen Salim Güran, olay sonrasında saatlerce telefon görüşmesi yaptı ve bu görüşmelerde delilleri ortadan kaldırmak için yardım aldığı anlaşıldı. Güran’ın WhatsApp üzerinden yaptığı görüşmeler, soruşturmanın odağında yer alıyor.

Tüm bu şok edici gelişmeler ışığında, Narin’in katilinin ortaya çıkması an meselesi gibi görünüyor.