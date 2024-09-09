Narin Güran cinayetinde son dakika gelişmesi! İlk itiraf geldi... 'Çuvalı alıp dereye götürdüm'

Diyarbakır'da 21 Ağustos tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan gelen acı haber büyük tepki topladı. Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nin kenarında bulunan Narin Güran'ın Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisi dün akşam saatlarinde sona erdi.

8 yaşındaki çocuğun deforme olmuş bedeni, 13 kişilik uzman ekip tarafından incelendi. Yaklaşık 11 saat süren otopsi dün akşam saatlerinde sona erdi. Narin’in cenazesi bu sabah saat 10.00 sıralarında yakınlarına teslim edildi. Narin'in cenaze töreni bir başka köyde gerçekleştirilirken kendi köyüne defnedilmesi bekleniyor.

Narin Güran cinayetinde ilk itiraf geldi

Narin Güran cinayetinde son dakika gelişmesi yaşandı. Sabah'ın haberine göre, Narin öldürülmesiyle ilgili ilk itiraf gözaltına alınan bir zanlıdan geldi. Dere kenarına aracıyla gittiği tespit edildikten sonra gözaltına alınan zanlı sorgusunda "Muhtar cesedi çuval içerisinde bana verdi. Çuvalı alıp dereye götürdüm" dedi. İtirafın ardından soruşturmanın derinleştirildiği ifade ediliyor.

Narin Güran'ın otopsisi

Narin Güran'ın gerçekleştirilen otopsisinde cansız bedeninden 91 numune alındı. Çuvalda Narin'in sol bacağının diz kısmından kopuk olduğu, kemik parçalarının da İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderildiği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında, aralarında Narin Güran'ın annesi, babası, iki ağabeyi, dört amcası ve tutuklanan amcası (köyün muhtarı) S.G'nin eşinin de bulunduğu 24 kişi gözaltına alınmıştı.