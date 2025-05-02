Narin Güran cinayetinde üçüncü duruşma: 12 sanık ve 3 çocuk yeniden hakim karşısında

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin açılan davada yargılanan 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuk, üçüncü kez hâkim karşısına çıkmak üzere adliyeye getirildi.

Bağlar ilçesinde işlenen cinayetle bağlantılı olarak “suçluyu kayırma” suçlamasıyla 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istenen 6’sı tutuklu 12 sanık ile 3 çocuk, bugün Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek duruşmada yeniden yargılanacak.

Tutuksuz yargılanan sanıklar da duruşmada

Tutuklu sanıklar Maşallah, Fuat ve Birsen Güran; Salim Güran’ın yanında çalışan Mehmet Selim Atasoy; Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya, cezaevinden adliyeye yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde sevk edildi. Tutuksuz yargılanan sanıklar ise Şeyma Kaya, İbrahim Halil Güran, Hediye Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran oldu. Suça sürüklenen çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) de duruşmada hazır bulunacak.

Cumhuriyet savcısı, 29 Nisan tarihinde celse arasında hazırladığı 10 sayfalık mütalaasını mahkemeye sunmuştu. Mütalaada, Narin Güran’ın kaybolmasının ardından yürütülen arama çalışmaları ve bu süreçteki gelişmelere ayrıntılı şekilde yer verildi. Savcı, tüm sanıkların 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmalarını talep etti.

Ne olmuştu?

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin 6'sı tutuklu 12 kişi ile suça sürüklenen 3 çocuk hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmıştı. Başsavcılık tarafından, 12 kişi hakkında "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından, çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) hakkında aynı suçtan hazırlanan iddianame ise 2. Çocuk Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.

Diyarbakır 2. Çocuk Mahkemesi'nin, kendilerindeki dosyanın, Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 6'sı tutuklu 12 sanık hakkında açılan davayla birleştirilmesi yönündeki talebi kabul edilmişti.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, 4 sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince 23 Ekim 2024'te kabul edilmişti.

Sanıkların yargılanmasına 7 Kasım 2024'te başlanmış, mahkeme heyeti 28 Aralık 2024'teki duruşmada, tutuklu sanıklar Yüksel, Enes ve Salim Güran'ın "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmalarına ve tutukluluk hallerinin devamına karar vermişti.