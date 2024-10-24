Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Baba ve ağabey hakkında zorla getirme kararı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi, cinayetle ilgili olarak Narin’in babası Arif Güran, ağabeyi Baran Güran ve 21 kişinin daha zorla mahkemeye getirilmesine karar verdi.

Narin Güran’ın kaybolması ve ardından cansız bedeninin bulunması toplumda büyük yankı uyandırmıştı. Cinayetin aydınlatılması için yürütülen soruşturma kapsamında tavşantepe köyü merkezinde yoğun çalışmalar devam ediyor.

Olayın ardından geniş çaplı bir soruşturma başlatan yetkililer, mahkemeye zorla getirilecek kişilerin ifadelerine başvurarak cinayetin faillerini ortaya çıkarmayı amaçlıyor.