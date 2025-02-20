Narin Güran davası artık istinaf mahkemesinin önünde

Diyarbakır'da merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan, 8 Eylül 2024'te de ölü bulunan Narin Güran'a ilişkin davada karar çıktı.

Mahkeme, anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi. 23 Ocak'ta 944 sayfalık gerekçeli karar açıklandı.

Dosya artık istinafta

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Diyarbakır Barosu, baba Arif Güran ve sanık avukatları tarafından yargılamanın yapıldığı mahkemeye iletilen istinaf başvuru dilekçelerine ilişkin çalışmalar tamamlandı.

Mahkeme, 17 klasörden oluşan dava dosyası ile istinaf başvuruları dilekçelerini değerlendirme yapılması için Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'ne gönderdi.