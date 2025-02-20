Narin Güran davasında 2 şüpheli hakkında tahliye talebi

Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin davada tutuklu bulunan 6 şüpheliden ikisi için tahliye talebinde bulunuldu.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamelerle, tutuklu şüpheliler Birsen, Fuat ve Maşallah Güran, Salim Güran’ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya’nın yanı sıra tutuksuz şüpheliler Şeyma Kaya, Hediye, İbrahim Halil, Barış, Kurtuluş ve Ömer Faruk Güran hakkında "suçluyu kayırma" suçlamasıyla yargı süreci devam ediyor.

Sanıklardan Mehmet Selim Atasoy ve Mehmet Şevket Kaya’nın avukatları, Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi’ne başvurarak, iddianamenin kabul edilmesi durumunda müvekkillerinin tensiple tahliye edilmesini talep etti.

6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talebi

Öte yandan, 18 Şubat’ta Güran ailesinin avukatları da tutuklu müvekkilleri Birsen, Maşallah ve Fuat Güran ile Muhammed Kaya’nın tahliyesi için benzer bir başvuruda bulunmuştu.

Dava kapsamında hazırlanan iddianamelerde, 6’sı tutuklu 3’ü çocuk toplam 15 kişi hakkında "suçluyu kayırma" suçlamasıyla 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.