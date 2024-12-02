Narin Güran davasında dikkat çeken ayrıntı! Ulusal Kriminal Büro görüntüleri incelendi

Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada, 'Ulusal Kriminal Büro'ya gönderilen görüntülerin incelenmesi tamamlandı ve Daran-2 bölgesine ait görüntülerin bilirkişi tarafından incelemesine karar verildi.

Sanıkların yargılanmasına 7 Kasım'da başlanmış, 3 gün süren ve sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilen duruşma 26 Aralık'a ertelenmişti.

15.15 Narin Güran'ın arkadaşlarına el salladığı saat

Ulusal Kriminal Büro'nun Narin Güran'ın okulunun güvenlik kamerası görüntülerinin incelemesi sonucunda, "Kamera saatine göre Narin Güran'ın 15.15'te diğer kızlara el salladığı, patikada yürüdüğünün görüldüğü, bu andan sonra kamera açısında Narin'in görülmediği belirtildi:

"Okul kamerasındaki son görülme anından (güncel) 1,5 dakika sonra ev-ahır istikametine doğru hareketli bir karartının olduğu, bu karartının kıyafet unsurlarının koyu renkte olmasından ve kısa boylu zayıf algılanmasından kaynaklı Narin Güran olabileceği değerlendirilmekte olup, takdiri makama bırakılmıştır."

Sağlıklı olarak göründüğü son saat 15.18

Yapılan inceleme sonucunda raporda, olay günü görüntülerine yönelik şu bilgiler yer aldı: "15.18.49 ile 15.18.50 (saat/dakika/saniye) aralığında görülen ve deşifre klibi boyunca koyu karartı görünümlü hareketli olarak izlenen alanda Narin Güran'ın ahır-ev bölgesine yaklaşmakta olduğu değerlendirilmiş, yukarı doğru giderek gözden kaybolmuştur."

Beyaz ve kırmızı renkteki araçlar 15.40 sıralarında hareket ediyor

Mahkemenin talep ettiği, "Olay yeri olarak iddia edilen yerlerin özellikle incelenerek, kırmızı ve beyaz renkli bir arabanın tespit edilip edilmediği, arabaların bir araya gelip gelmediği ya da peşi sıra hareket edip etmedikleri" bilgisine ilişkin yapılan incelemede, şu kanaate varıldı:

"Koyu renkli olduğu izlenen görüntü karelerinden anlaşılan kırmızı ok ile gösterilen aracın kırmızı renkli olabileceği değerlendirilmiş olup, bu araçtan çok daha açık renkli ve beyaz olduğu değerlendirilen mavi ok ile takip edilen aracın bir araya geldikleri, beyaz araç yaklaştıkça kamera tarih saat damgasına göre 15.40 sırasında kırmızı renkli olabileceği değerlendirilen aracın aniden hareketlendiği, birbirlerinin peşi sıra hareket ettikleri, birbirlerini peş peşe takip etmeyi ve bu şekilde hareket etmeyi köy girişindeki çatal yola dek, kamera tarih saat damgasına göre 15.42'ye kadar sürdürdükleri, beyaz renkli olabileceği değerlendirilen aracın çatal yoldan yukarı çıktığı, kırmızı renkli olabileceği değerlendirilen aracın ise alt yoldan kuzeydoğu istikametinde seyrettiği izlenmiştir."

Ahırın önündeki iki siyah karartı detayı

Bilirkişi raporunda incelenen görüntülere ilişkin şu ek hususlara yer verildi: "15.18.50'de patikada görülen karartıdan 15 saniye sonra (15.19.05) ahır yanından kameraya yansıyan yoğun ışık parlaması dikkat çekmiştir. 15.38'de görülen birbirini takipleyen araçlar incelenmeden hemen öncesinde, köy üst yolunda 'U' yapıp, geri dönen araba dikkati çekmiştir. Değerlendirilmesi ve takdiri makama aittir." Raporda dikkat edilmesi gereken husus olarak, ahırın önünde saat 15.22'de iki siyah karartı, ahırın arkasında ise 15.25'te karartı görüldüğü belirtildi.