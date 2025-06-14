Narin Güran davasında mahkemeden çarpıcı tespit: Organize şekilde failleri gizlediler

Diyarbakır’da geçen yıl 13 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin yargılanan 12 sanık ve suça sürüklenen 3 çocukla ilgili gerekçeli karar açıklandı. Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi, sanıklara 1 yıl 3 ay ile 3 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları vermişti. Kararda, sanıkların soruşturmayı engellemeye yönelik organize hareket ettiği, delil kararttığı ve fail ya da failleri gizlemeye çalıştığı vurgulandı.

Mahkeme gerekçeli kararında, sanık Hediye Güran’ın olay saatlerinde çelişkili beyanlarda bulunduğu ve kardeşi Enes Güran’ı korumaya çalıştığı belirtilerek, "Beyanları olayın gerçeklerini gizlemeye yönelik ve hayatın olağan akışına aykırıdır" ifadeleri yer aldı. Hediye Güran’ın 'suçluyu kayırma' suçunu işlediği sabit görüldü.

Sanıklardan Şeyma Kaya, Birsen Güran, Maşallah Güran ve suça sürüklenen çocuk M.G.’nin de benzer şekilde çelişkili savunmalarla olayı örtbas etmeye çalıştığına dikkat çekilen kararda, ailenin organize şekilde çocukları da yönlendirerek Narin’in bulunmasını ve olayın aydınlatılmasını engellediği ifade edildi.

Gerekçeli kararda ayrıca, Mehmet Şevket Kaya’nın yangın çıkarmaya çalışarak kolluk kuvvetlerinin dikkatini dağıttığı ve asılsız ihbarlarla soruşturmayı saptırmaya çalıştığı belirtildi. Sanıklardan Muhammed Kaya’nın da, Narin’e aitmiş gibi gösterdiği terliği Suriyelilerin yaşadığı bölgede bulduğunu söyleyerek, suçu başka kişilere yönlendirmeye çalıştığı kaydedildi.

Sanıklardan Barış Güran’ın 'kız çocuğunun kaçırıldığı' şeklinde asılsız ihbarda bulunarak panik yarattığı, Fuat Güran’ın jandarmayı takip ederek bilgi edinmeye çalıştığı, telefon kayıtlarını sildiği ve araştırmaları farklı yöne çekmeye çalıştığı bildirildi.

Sanıklar Kurtuluş ve Ömer Faruk Güran’ın da yangın çıkarmaya çalıştığı, İbrahim Halil Güran’ın bu esnada jandarmanın dikkatini dağıttığı belirtildi. Suça sürüklenen çocuk İ.K.’nin ise gerçek dışı beyanlarla faillerin araştırılmasını engellediği kaydedildi.

Mahkeme, tüm sanıkların ortak saikle hareket ederek "suçluyu kayırma" suçunu işlediklerinin sabit olduğunu belirtti. Tutuklu sanıklardan Birsen, Maşallah ve Fuat Güran’ın ceza miktarı ve suçun niteliği göz önüne alınarak tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Narin Güran cinayetinde daha önce anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran’a "çocuğa karşı iştirak halinde kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar’a ise “suç delillerini gizleme” suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

Dava dosyasını inceleyen Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, ilk derece mahkemesinin verdiği kararları hukuka uygun bulmuştu.