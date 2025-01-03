Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar’ın avukatlarından tahliye talebi

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili davada 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Nevzat Bahtiyar'ın avukatları yargılamanın yapıldığı Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sundukları dilekçeyle müvekkillerinin tahliyesini talep etti.

"Kararın hatalı olduğunu beyan ederiz"

Avukat Adnan Ataş dilekçesinde delillerin toplanmış olması nedeniyle delillerin karartılma ihtimalinin bulunmadığını açıklarken "Kaçma şüphesine dair dosya içerisinde somut delil olmaması, suçun katalog suçlar arasında yer almaması, infaz yasası dikkate alındığında tutuklama tedbirinin cezalandırma mahiyetinde olması, adli kontrol tedbirlerinin yeterli olması, kişi güvenliği konusunda emniyet tarafından gerekli tüm önlemlerin alınmış olduğu dikkate alındığında müvekkilin tutukluluk halinin devamına dair verilen kararın hatalı olduğunu beyan ederiz" ifadelerini kullandı.

Ataş açıklamasında "İtirazlarımızın kabulüne, tutukluluk halinin devamına ilişkin kararın kaldırılmasına, CMK'nin 109. maddesinde düzenlenen adli kontrol hükümleri uygulanmak suretiyle müvekkilin tahliyesine karar verilmesini talep ederiz" dedi. Avukat Ali Eryılmaz da tutukluluğa itirazında, müvekkilin mevcut infaz rejimine göre çekeceği ceza miktarının açık olduğunu ifade ederken tahliye talebinde bulundu.

Ne olmuştu?

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 28 Aralık 2024'te görülen karar duruşmasında, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken, Nevzat Bahtiyar'a ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.