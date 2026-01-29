Narin Güran davasında yargılama yeniden başlıyor
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada yargı süreci yeniden başlıyor. Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, sanık Nevzat Bahtiyar hakkında verilen kararı, eylemlerinin 'nitelikli kasten öldürmeye yardım' kapsamında değerlendirilmesi gerektiği gerekçesiyle oy birliğiyle bozdu. Bozma kararının ardından Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi tensip zaptını hazırladı. Nevzat Bahtiyar'ın 6 Nisan 2026'da yeniden hakim karşısına çıkacağı bildirildi.
Diyarbakır'da öldürüldükten 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin davada yargı süreci yeniden başlıyor.
Dosyayı inceleyen Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, sanık Nevzat Bahtiyar'ın eylemlerinin "nitelikli kasten öldürmeye yardım" kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek verilen cezayı oy birliğiyle bozdu.
Tensip zaptı hazırlandı
Yargıtay'ın bozma kararının ardından Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tensip zaptı hazırlandı. Buna göre Nevzat Bahtiyar'ın, 6 Nisan 2026 Pazartesi günü saat 09.00'da Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılanmasına başlanacağı öğrenildi.
Öte yandan Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, aynı dosyada Salim Güran, Yüksel Güran ve Enes Güran hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onamış, Nevzat Bahtiyar yönünden ise hükmün bozulmasına karar vermişti.