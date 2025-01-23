Narin Güran davasında yeni gelişme!

8 yaşındaki Narin Güran cinayeti davasında yeni bir gelişme yaşandı. Yargılandıkları davada ceza alan dört sanığa verilen üç ağırlaştırmış müebbet ile hapis cezasının gerekçeli kararının 950 sayfa olduğu öğrenildi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yaşayan, 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni dere kenarında ve çuvalın içerisinde bulunmuştu.

Narin Güran cinayeti davasında karar açıklanmış, Narin'in annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ve amcası Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Nevzat Bahtiyar’a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verilirken tutukluk halinin devamı yönünde karar çıkmıştı.

950 sayfalık gerekçeli karar

Davaya ilişkin yeni gelişme, gerekçeli kararın açıklanması oldu. 950 sayfalık gerekçeli kararda, anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'ın Türk Ceza Kanunu'nun 37/1, 82/1-d,e, 53/1 ve 63. sevk maddeleri uyarınca ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmalarına karar verildiği belirtildi.

Nevzat Bahtiyar'a ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Ne olmuştu?

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yaşayan, 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni kaybolduktan 19 gün sonra dere kenarında ve çuvalın içerisinde bulunmuştu.

Narin'in cinayetiyle ilgili anne Yüksel, ağabey Enes, amca Salim Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar tutuklandı.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 28 Aralık 2024'te görülen karar duruşmasında, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken, Nevzat Bahtiyar'a ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.