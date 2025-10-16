Narin Güran davasında yeni gelişme: Nevzat Bahtiyar'ın avukatı savunmadan çekildi

Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran davasında yeni bir gelişme yaşandı. Sanıklardan Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla davadan çekildiğini duyurdu.

Eryılmaz paylaşımında, "Bugün, sadece bir vekillik görevinden değil, inancımın ve meslek onurumun sınandığı ağır bir yükten çekiliyorum. Narin Güran davasında, en zorlu anlarda savunmasını üstlendiğim Nevzat Bahtiyar'ın avukatlığını, artık taşıyamayacağım vicdani bir sorumlulukla bırakıyorum" ifadelerini kullandı.

"Narin'i Nevzat öldürdü" ses kaydı

Eryılmaz açıklamasında ayrıca, "Bir davayı omuz omuza yürütmemiz gereken bir meslektaşımın dava karara bağlandıktan sonra hakikati savunmaktan imtina etmesi" ve "‘Narin'i Nevzat öldürdü' dediği bir ses kaydının varlığı" gibi gerekçelerin kendisini bu karara yönelttiğini belirtti.

"Yanınızda olması gerekenlerin gölgesi bile üzerinize düşmüyorsa... o savaşta daha fazla kalınamaz" diyen Eryılmaz, davadan çekilmesinin bir "pes ediş" değil, "hakikate ve meslek onuruna bağlılığın bir gereği" olduğunu ifade etti.

Eryılmaz, avukatlığı bırakmasına rağmen davayla ilgili elde ettiği bilgileri savcılıkla paylaşmaya devam edeceğini ve "suça karışan diğer kişilerin de yargılanması için ihbarlarda bulunacağını" belirtti.

Anne, amca ve abiye müebbet hapis

Narin Güran davasında, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi sanıklardan anne Yüksel Güran, amca Salim Güran ve ağabey Enes Güran'ı ‘çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, komşu Nevzat Bahtiyar'ı ise 4 yıl 6 ay hapis cezasına mahkûm etmişti.