Narin Güran olayında son durum: Özel ekip 12 dakikalık sırrı araştırıyor (Narin Güran bulundu mu?)

21 Ağustos’ta merkez Bağlar ilçesi Kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde Kur’an kursu dönüşü bir daha haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran’ı arama çalışmaları sürüyor. Narin Güran'ı arama çalışmalarında, bugün ilk kez yer altı görüntüleme cihazları ile arama yapıldı. Tavşantepe Mahallesinde bugün Cumhuriyet savcısı eşliğinde yeraltı görüntüleme cihazlarıyla özellikle son dönemlerde ölenlerin gömüldüğü yeni mezralarda inceleme gerçekleştirildi. Aselsan tarafından üretilen yer altı görüntülüme cihazıyla yaklaşık 2 saat süren aramalarda, Narin'e ait bir emareye rastlanmadı.

Sabah'ın haberine göre, soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce 'kasten öldürme ve hürriyetten yoksun bırakma' suçundan tutuklanan amca Salim Güran, Cumhuriyet Savcılığı'nda 3 saat 20 dakika ifade verdi. Amca Salim Güran iddiaları yalanlayarak, Narin'i arama çalışmalarına katıldığını ileri sürdü. Aracında Narin'in DNA'sının bulunmasıyla ilgili de konuşan amca, Narin'i hiç aracına bindirmediğini, DNA profilinin araçta nasıl çıktığını bilmediğini, arabanın kapılarını evinin önündeyken bazen açık bıraktığını iddia etti.

"Tarlaların yanında olduğum süreçte telefonum çekmiyordu"

Narin'in son görüldüğü andan 15 dakika sonra köyden ayrıldığı ve telefonunun 1 saat boyunca kapalı olduğuyla ilgili savunma yapan amca Salim Güran, "Tarlaların yanında olduğum süreçte telefonum çekmiyordu" dedi.

12 dakikada neler yaşandı?

Amca Salim Güran kendi kullandığı araçla 18:59'da (Kamera görüntüsü mevcuttur) evlerinin olduğu bölgeden ayrılarak okulun önünden geçtiği tespit edildi. Bu durumda Narin'in arkadaşı ile en son görüldüğü saat olan 18.47 ile amcanın köyden ayrıldığı 18.59 saati arasındaki 12 dakikada neler yaşandığını Ankara'dan gelen profesyonel özel ekip ve jandarma ekipleri araştırıyor.





