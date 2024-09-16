Narin Güran'ın ölümünde yeni gelişme! Yenge Hediye Güran adliyeye sevk edildi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kayboltuktan 19 gün sonra ölü olarak bulunan ve Türkiye'nin gündemine oturan Narin Güran olayında yeni bir gelişme yaşandı. Narin kaybolduktan sonra, kısa aralıklarla iki kez ikamete gittiği belirlenen yenge Hediye Güran adliyeye sevk edildi.

Yenge adliyeye sevk edildi

Anne ve ağabey dahil 11 kişinin tutuklandığı olayla ilgili 3 Eylül'de gözaltına alınan Narin Güran'ın amcası Fuat Güran'ın eşi Hediye Güran jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Gözaltı sayısı 3'e yükselirken, son gözaltına alınan 2 kişinin ise sahte ihbarlarla soruşturmanın seyrini değiştirmeye çalıştığı öğrenildi.

Ne olmuştu?

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran, 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde çuval içinde ve üzeri taşla ve çalılıklarla örtülü olarak gömülü halde bulunmuştu.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan jandarma ekipleri, kırmızı bir otomobilin, Narin'in kaybolduğu saatlerde yine cesedin bulunduğu dereye yakın bir bölgeye geldiğini, yaklaşık 50 dakika boyunca da orada kaldığını belirlemişti.

Kırmızı aracın, sıva ustası Nevzat Bahtiyar’a ait olduğu ortaya çıkmış, gözaltına alınan Bahtiyar ilk ifadesinde Salim Güran’ın cesedi kendisine araçta teslim ettiğini ve beraber kendi otomobiline yüklediklerini belirtmişti.

Bahtiyar mahkemedeki ifadesinde ise cesedi evinde çuvala koyup dere yatağına götürdüğünü söyleyerek, “Savcılıktaki, Salim ile ilgili 'Arif'in kızını öldürdüm, sen de bu cesedi alıp yok edeceksin. Yoksa seni ve aileni öldürürüm' şeklindeki ifadem doğrudur. Daha önce ifademde bu durumdan bahsetmemiştim çünkü Salim Güran'dan korkmuştum. Daha sonra kendi ikametimde Narin'in cesedini tek başıma çuvalın içerisine yerleştirdim." ifadelerini kullandı.

Arama kayıtları ise çok fazla olduğu sildiğini söyleyen Bahtiyar, 10 Eylül’de "Kasten öldürme suçuna iştirak"ten tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yanlış ihbarla oyaladılar

Öte yandan Narin'i arama çalışmalarında birçok asılsız ihbarın yapıldığı, köyde yangın çıkarıldığı, olağan dışı elektrik kesintilerinin yaşandığı bu eylemlerle de jandarmanın, Eğertutmaz Deresi'nden uzaklaştırılmaya çalışıldığı ortaya çıktı.