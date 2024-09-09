Narin Güran'ın ön otopsisinden yeni detaylar ortaya çıktı: Bacağı kopuk, ölüm nedeni belli değil

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedenine dün ulaşıldı. Narin Güran'ın en son üzerinde görüldüğü şahsi kıyafetleriyle birlikte dere kenarında, çuval içerisinde, üzeri taşla gizlenmiş vaziyette bulunduğu açıklandı.

İlk bulgulara göre Narin'in öldürüldükten sonra bir çuvalın içerisine konup dere kenarına getirildiği, burada çuvalla birlikte derenin kenarında suyun içerisine yerleştirildiği, üzerinin ağaç dalları ve taşlarla şüphe uyandırmayacak şekilde ve doğal bir görüntü verilerek kapatıldığı belirlendi. Narin Güran'ın cenazesi ise henüz teslim edilmedi.

Narin Güran'ın ön otopsisinden yeni detaylar

Narin Güran'ın otopsi işlemleri de dün gece saatlerinde tamamlandı. Gazeteci İsmail Saymaz, Narin Güran'ın ön otopsisinden detayları açıkladı. Saymaz, Narin'in cansız bedeninden istismar dahil her türlü suçu ortaya çıkaracak şekilde biyolojik bulgu ve süprüntü örnekleri alındığını aktardı. "91 örnek alındıktan sonra ceset skopi işlemine tabi tutuldu. Yani, röntgeni çekildi" diyen Saymaz şunları kaydetti:

"Sol bacakta diz kapağından itibaren kopma olduğu görüldü. Cesedin bulunduğu çuval içerisinde Narin’e ait olduğu değerlendirilen kaval kemiği çıktı. Kemik muhafaza altına alınarak, diğer kemik parçalarıyla birlikte İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilmek üzere ayrıldı. Bacaktaki kopma nedeninin, ancak burada yapılacak incelemeyle anlaşılabileceği vurgulanıyor."

Cesette ileri derecede çürüme

Tutanaktaki detayları aktaran Saymaz yazısında "'Uzmanların ilk izlenimlerinde cesette ciddi anlamda çürüme başlamış olduğundan somut bir beyanda bulunmanın mümkün olmayacağı' vurgulandı" ifadelerine yer verdi.

Gözle görülür şekilde kesici-delici alet veya ateşli silah yaralaması görülmezken iç kanama bulgusu da tespit edilmedi.

Saymaz yazısının devamında şunları kaydetti:

"Cesetteki çürüme sebebiyle ölüm zamanına ilişkin bir beyanda bulunulamayacağı, kesin ölüm sebebinin Diyarbakır Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi’nce yapılacak moleküler incelemeler, patolojik çalışmalar, İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilen numuneler üzerinde yapılacak incelemelerle belirlenebileceği anlaşıldı."

Narin Güran cinayetinde gözaltı sayısı 24'e yükseldi

Diyarbakır'da Narin Güran'ın ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınanların sayısı 24'e yükseldi. Gözaltına alınanlar arasında Narin Güran'ın annesi, babası, iki ağabeyi, üç amcası ve tutuklanan amcası S.G'nin eşinin de bulunduğu öğrenildi.

İstanbul, Ankara ve Diyarbakır'da kadın sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın öldürülmesini protesto etti.