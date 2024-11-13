Narin'in ailesi arama çalışmalarına 'üfürükçü' çağırmış! 'Jandarma yardım istemedi'

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve günler sonra ölü bulunan Narin Güran'ı arama çalışmalarına 'üfürükçü' olarak tabir edilen kişilerin katıldığı iddia edildi.

Diyarbakır Valiliği, arama çalışmalarına 'üfürükçü'nün katıldığı iddialarının ardından bugün yazılı açıklama yayınladı.

Açıklamada, çocuğun bulunabilmesi için aile bireylerinin kendi inisiyatifleriyle 'üfürükçü' diye tabir edilen bazı kişilerle görüştüğü, bu kişiler köyde kısa süreli arama yaptığı kaydedildi.

"Durumdan şüphelenen sağlık personelinin haber vermesi üzerine jandarma personeli olaya müdahil olmuştur" denen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Jandarmanın olaya müdahalesi bu kişilerin araştırmasını ve sorgulamasını yapmaktan ibaret olup, jandarma personelinin bu kişilerden Narin Güran'ın bulunması için yardım talep etmesi kesinlikle söz konusu değildir."