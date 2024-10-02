Narin'in ailesi tazminat peşine düştü!

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni dere içine gömülü bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde soruşturma sürüyor. Anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile birlikte olayda ilgisi olduğunu düşülen 12 şüpheli tutuklandı.

Aile tazminat peşinde

Türkiye'nin vicdanını sızlatan korkunç cinayette katilin kim olduğu ise belirsizliğini koruyor. Akşam'ın haberine göre, emniyet güçleri cinayetin aydınlatılması için can hıraş çalışırken Güran ailesi ise tazminat derdine düşrü.

12 kişilik avukatlar ordusu

Ailenin aleyhlerinde yapılan her bir sosyal medya paylaşımı ile ilgili dava açtığı ve bu davalardan tazminat aldığı ortaya çıktı. İddiaya göre aile bu süreçte 12 avukat tuttu, 415 suç duyurusunda bulundu. Dosyalar önce arabulucuğula gitti. Burada avukatlar karşı tarafa ailenin istediği tazminatı teklif etti. Davalıların çoğu mahkemeye gitmektense Güran ailesine para ödemeyi kabul etti.