Narin'in katili kim? Baba Arif Güran açıkladı: Ondan başkası değildir

Diyarbakır'da kaybolduktan 9 gün sonra cansız bedeni dere yatağına gömülü halde bulunan 8 yaşındaki Narin'in katilleri bir buçuk aydır bulunamadı.

Aile üyelerinin katili koruduğu düşünülürken, soruşturmanın gecikmesi için spekülatif ifadeler verildi, yalan yanlış hbarlarda bulunuldu. Narin soruşturması arap saçına dönerken, Baba Arif Güran'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Ahaberin haberine göre; Arif Güran, Narin'in kaybolduğu gün görülen kırmızı araca dikkat çekerek, köydeki suskunluğa tepki gösterdi."Kimse görmüyor. Herkes kör olmuş, kimse duymuyor" diyerek isyan eden Baba Güran, tutuklanan eşi Yüksel Güran ve oğlu Enes Güran ile ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulundu.

'Ailemi ziyarete gitmedim'

Ailesinden 12 kişinin cezaevinde olduğunu hatırlatan Arif Güran, "Karım, abim, oğlum, yengem... Varsa bir suçları, devlet cezasını verecek. Ben kimsenin yanına gitmedim" diye konuştu.

'İtirafçı değil, katil'

Narin cinayetinde tutuklanan Nevzat Bahtiyar'a itirafçı denilmesinin canını yaktığını ve içini acıttığını belirten baba Güran, 'kırmızı araba detayına dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Nevzat'ın arabası kapısının önünde değildi. Normalde o arabayı oğlu kullanıyor. Bunu niye söylemiyorlar. Bu araba nasıl Nevzat'a geldi. Kim getirdi? O gün o kırmızı araba köyde değildi. O adam her akşam gelip yanımda oturuyordu, o adam cani. Ha yapan ha saklayan... Bana sorarsanız ondan başkası değil."

Nevzat Bahtiyar'ın kızını avlunun içinde arabaya koyduğunu iddia eden baba Güran, "Ondan başka da kimse değil. Şuan soruşturma var, devlet elinden gelenin fazlasını yapıyor ve bulacaklar." dedi.

'Bunun neresi itirafçı'

Tutuklu Nevzat Bahtiyar'ın ifadelerine değinen baba Arif Güran, "Çelişkileri ortada, fakir rolü oynuyor. Bu insan canidir, bu insan her akşam yanıma geliyor çay içiyoruz, namaz kılıyoruz eğer o kadar kalbinde bir şey varsa bana derdi. Bir de itirafçı diyorlar, Allah'tan korkmuyor musunuz? Tüm televizyonlarda itirafçı diyor, kızım bulunduktan sonra o vahşi yakalandı, o kaçtığı için devlet boğazından tuttu. Neresi bunun itirafçı?" ifadelerini kullandı.