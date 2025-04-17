Narkokapan-Ankara operasyonu: Yakalanan şüpheli sayısı 602 oldu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Narkokapan-Ankara" operasyonunda yakalanan şüpheli sayısının 602’ye yükseldiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, operasyonun Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu olduğunu kaydetmişti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Narkokapan-Ankara" operasyonuyla ilgili yeni bir gelişmeyi aktardı.
Bakan Yerlikaya, operasyon kapsamında yakalananların sayısının 602'ye ulaştığını duyurdu.
Ali Yerlikaya, ayrıca operasyonun devam ettiğini de belirtti.
“NARKOKAPAN-ANKARA” operasyonumuzda 525 torbacı gözaltına alındı.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 17, 2025
Bugün sabah 05.00’da başlayan Cumhuriyet tarihimizin en büyük uyuşturucu operasyonunu Başkentimiz Ankara’da gerçekleştirdik:
Bu operasyonumuzun adı “NARKOKAPAN-ANKARA”
🟥 Operasyondaki hedefimiz özellikle… pic.twitter.com/pXugtGksTI
Ne olmuştu?
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sabah saatlerine sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Narkokapan-Ankara operasyonu kapsamında 525 torbacının gözaltına alındığını açıklamıştı.
Yerlikaya, söz konusu operasyonun Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu olduğuna dikkat çekmiş, operasyonun hazırlıklarının 6 ay sürdüğünü kaydetmişti.