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Narkokapan-Ankara operasyonu: Yakalanan şüpheli sayısı 602 oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Narkokapan-Ankara" operasyonunda yakalanan şüpheli sayısının 602’ye yükseldiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, operasyonun Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu olduğunu kaydetmişti.

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Narkokapan-Ankara operasyonu: Yakalanan şüpheli sayısı 602 oldu
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Narkokapan-Ankara" operasyonuyla ilgili yeni bir gelişmeyi aktardı.

Bakan Yerlikaya, operasyon kapsamında yakalananların sayısının 602'ye ulaştığını duyurdu.

Ali Yerlikaya, ayrıca operasyonun devam ettiğini de belirtti.

Ne olmuştu?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sabah saatlerine sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Narkokapan-Ankara operasyonu kapsamında 525 torbacının gözaltına alındığını açıklamıştı.

Yerlikaya, söz konusu operasyonun Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu olduğuna dikkat çekmiş, operasyonun hazırlıklarının 6 ay sürdüğünü kaydetmişti.

Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 525 gözaltıCumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 525 gözaltıGündem
Kaynak: HABER MERKEZİ