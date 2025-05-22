Narkokapan-İstanbul 2 operasyonu: 272 zehir taciri yakalandı

İçişler Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik eş zamanlı olarak İstanbul’da gerçekleştirilen operasyonlarda 272 zehir tacirinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya ayrıca, Narkokapan-İstanbul 2 operasyonlarına hazırlıkların 4 ay sürdüğünü de kaydetti.

"Tüm suçlar tek tek delillendirildi"

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, 4 aylık süreçte üphelilerin teknik ve fizik takip izlendiği, işlenen suçlara dair tüm faaliyetler tek tek delillendirildiğini ifade etti:

"NARKOKAPAN-İSTANBUL 2 operasyonumuzda 272 torbacı gözaltına alındı.

Uyuşturucu Madde satıcılarına yönelik eş zamanlı olarak İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz operasyonlarda; 272 torbacı yakalandı.

Operasyondaki hedefimiz özellikle gençlerimize musallat olan mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde satışı yapan “Torbacı’’ diye tabir edilen sokak satıcılarıydı. Operasyonumuzun hazırlıkları 4 ay sürdü.

Bu 4 aylık süreçte, İSTANBUL’daki ilçeler tekrar mercek altına alındı. Elde edilen bilgiler büyük bir titizlikle analiz edildi. Şüpheliler teknik ve fiziki takiple izlendi ve işlenen suçlara dair tüm faaliyetler tek tek delillendirildi.

Ve operasyona başladık.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce Esenyurt, Pendik, Bağcılar, Beşiktaş ve Şişli ilçeleri merkezli operasyonlar düzenlendi.

Gençlerimizin hayatını çalmaya cüret eden, o zehir tacirlerine, bir kez daha net bir şekilde gösterdik: Girdiğiniz sokak, çıkmaz sokaktır! Gençlerimize dokunmaya kalkarsanız, bunun bedelini hukuk önünde ödersiniz!

İstanbul Valimizi, operasyonları koordine eden Baş Savcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürümüz ile Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Uyuşturucu, İnsanlığın en büyük düşmanıdır! Buna cüret eden zehir tacirleriyle; ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz."