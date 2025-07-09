Narkokapan-Tekirdağ operasyonu: 65 zehir taciri yakalandı

İçişleri Bakanı Alİ Yerlikaya, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen Narkokapan-Tekirdağ operasyonlarında 65 zehir tacirinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya ayrıca, 35'inin tutuklandığını, 30'u hakkında da adli kontrol kararı verildiğini duyurdu.

Operasyona hazırlıklar 3 ay sürdü

Operasyona hazırlıklarının 3 ay sürdüğünü belirten Bakan Alİ Yerlikaya, bu süreçte şüphelilerin teknik ve fiziki takiple izlendiğini kaydederek, şu açıklamalarda bulundu:

"Uyuşturucu Madde satıcılarına yönelik Tekirdağ ili genelinde düzenlediğimiz “NARKOKAPAN-TEKİRDAĞ” operasyonlarımızda 65 torbacıyı yakaladık

35'i TUTUKLANDI.

30'u hakkında adli kontrol kararı verildi.

Operasyondaki hedefimiz özellikle gençlerimize musallat olan mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde satışı yapan “Torbacı’’ diye tabir edilen sokak satıcılarıydı.

'Torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarının sosyal medya ve mesajlaşma programları üzerinden uyuşturucu sattıkları, Uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri tespit edildi.

Operasyonumuzun hazırlıkları tam 3 ay sürdü.

Bu 3 ay boyunca, adeta TEKİRDAĞ’ın bir kez daha röntgenini çektik. Saha çalışmalarımızı ve analizlerimizi büyük bir titizlikle gerçekleştirdik. Şüphelileri teknik ve fiziki takiple izledik. İşlenen suçlara dair tüm faaliyetleri tek tek delillendirdik.

Ve düğmeye bastık.

Tekirdağ, Çerkezköy ve Çorlu Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Analiz ve Takip Timleri dahil;

13 Jandarma Motorlu Asayiş Timi,

7 Komando Timi,

2 Özel Eğitimli Narkotik Köpeği,

320 Jandarma personelinin katılımıyla Süleymanpaşa, Çerkezköy, Çorlu, Ergene, Hayrabolu ve Malkara’da operasyonlar gerçekleştirildi.

Tekirdağ Valimizi, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, operasyonu gerçekleştiren Tekirdağ İl Jandarma Komutanımızı ve Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.

Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır. Gençlerimizin hayatını çalmaya cüret eden, o zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz."