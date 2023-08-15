NASA açıkladı! Temmuz 2023 1880'den beri yaşanan en sıcak ay

NASA'dan yapılan açıklamada, Temmuz 2023'ün, NASA kayıtlarındaki tüm temmuz aylarından 0,24 derece ve 1951-1980'deki temmuz ayı sıcaklık ortalamasından 1,18 derece daha yüksek olduğu belirtildi.

Açıklamada, "NASA verileri, dünya çapında milyarlarca insanın tam anlamıyla hissettiği şeyi doğruluyor, Temmuz 2023'teki sıcaklıklar, temmuz ayını rekor düzeydeki en sıcak ay yaptı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GISS Direktörü Gavin Schmidt de "Bu temmuz, sadece önceki temmuzlardan daha sıcak değildi, aynı zamanda 1880'e kadar uzanan kayıtlarımızdaki en sıcak aydı." bilgisini verdi.