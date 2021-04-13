NASA'nın yarışmasını Van Gölü fotoğrafı kazandı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) tarafından düzenlenen "Dünya Turnuvası" adlı çevrim içi fotoğraf yarışmasında, Astronot Kate Rubins tarafından çekilen Van Gölü fotoğrafı, oyların çoğunu alarak birinci seçildi.

Rubins'in 12 Eylül 2016'da çektiği Van Gölü fotoğrafı ile Astronot Don Pettit tarafından 2012'de çekilen Amerika Kıtası üzerinde hareket halindeki yıldızların bulunduğu kare, 32 fotoğraf arasından finale kalmıştı.

8 Mart'ta görücüye çıkan ve tamamı astronotlar tarafından çekilen 32 kare arasındaki rekabet "earthobservatory.nasa.gov/tournament-earth" internet sitesi üzerinden yapılan oylamalarla, bugün ABD yerel saatiyle 12.00'de sona erdi.

NASA Earth isimli web sayfasında bugün birinci seçildiği belirtilen Van Gölü fotoğrafı için finale kalmaya hak kazandığında, "Sodalı gölün bu fotoğrafı, çeyrek finallerde oyların yüzde 94'ünü aldı ve finalde de aynısını yapmaya hazırlanıyor." ifadesine yer verilmişti.

Yarışmaya katılan 32 fotoğraf için 930 binden fazla oy kullanıldığı kaydedildi.