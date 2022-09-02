Nasrullah Ayan, yaşam mücadelesini kaybetti

Geçtiğimiz gün kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan Nasrullah Ayan, hayata gözlerini yumdu.

Gaziantep’te yaşayan Nasrullah Ayan, önceki gün internet üzerinden bir TV programına konuk oldu. Yayın sırasında aniden fenalaşan Ayan ekrandan ayrıldı. Yakınları tarafından Sanko Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Nasrullah Ayan’ın kalbi durdu ancak müdahale ile yeniden çalıştırıldı. Bir süre yoğun bakımda kalan Ayan, akşam 22:30'da yaşam mücadelesini kaybetti.

Ayan, 2017'de Borsa Kralı isimli kitap kaleme aldı.

Nasrullah Ayan kimdir?

Nasrullah Ayan, 1958 yılında Mardin'de doğdu. 1958 yılında bakliyat ihracatı yapan babasının Mersin'deki işinde çalışmaya başladı. 1978 yılında, aile şirketinin İzmir'de açılan ofisinin başına geçti.

1980 yılında İsviçre'ye, 1982'de de Singapur'a yerleşti. Burada şirket kurarak, bir süre çalıştı. 1987 yılında, Türkinvest AOG (Asya Okyanusya Grubu) Menkul Kıymetler A.Ş.'yi İsviçre'deki yatırımcılarla birlikte kurdu. 1992'de Tam Sigorta'yı, Hürriyet Grubu'ndan satın aldı. 1993'te borsadan topladığı hisselerle Çelik Halat Tel ve Sanayi A.Ş.'nin yönetimine geçti. Aynı yıl Makro Borsa, Erciyes, İzibelli Menkul Değerler A. Ş. ile Sağlam Menkul Kıymetler A. Ş. isimli aracı kurumlarını satın aldı. Tüm şirketlerini TF Trend Holding çatısı altında birleştirdi. İki çocuğu, İsviçre'de eğitim gördü. İsviçre'deki bankasının başına, ABD'de bulunan kuzeni Yunus Uca'yı getirdi.