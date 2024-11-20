Türk dağcılığının önde gelen isimlerinden biri olan Nasuh Mahruki, son günlerde "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçlamasıyla tutuklanarak gündeme geldi. 1995'te Everest Dağı’na tırmanan ilk Türk dağcı olarak adını duyuran Mahruki, aynı zamanda Arama Kurtarma Derneği (AKUT) kurucusu ve eski başkanıdır.

Hayatını doğa sporlarına ve insana hizmet etmeye adayan Mahruki, tutuklanma kararıyla şaşkınlık yarattı. Peki, Nasuh Mahruki kimdir ve tutuklanma süreci nasıl gelişti? Bu soruların yanıtı, dağcı ve liderin son dönemdeki yaşantısını mercek altına alıyor.

Nasuh Mahruki kimdir?

Nasuh Mahruki, dağcılık, doğa sporları ve arama-kurtarma alanındaki başarısıyla tanınan bir isimdir. 21 Mayıs 1968'de İstanbul’da doğan Mahruki, ilk eğitimini Şişli Terakki Lisesi'nde aldıktan sonra Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olmuştur. Ancak asıl ününü, dağcılık ve doğa sporlarındaki olağanüstü başarıları ile kazanmıştır.

Dağcılıkla 1988 yılında tanışan Mahruki, Bilkent Üniversitesi Doğa Sporları Topluluğu’nda aktif bir rol üstlenmiş ve üç yıl boyunca topluluğun başkanlığını yapmıştır. Dağcılık dışında mağaracılık, aletli dalış, yamaç paraşütü, motor sporları, bisiklet ve yelken gibi pek çok sporla ilgilenmiştir.

Nasuh Mahruki, dağcılık kariyerinde birçok tarihi tırmanışa imza atmıştır. 1992-1994 yılları arasında eski Sovyetler Birliği sınırlarında yer alan, 7000 metreden yüksek beş dağa tırmanarak "Kar Leoparı" unvanını kazanmıştır. 1995 yılında, Everest Dağı'na tırmanan ilk Türk ve dünyadaki ilk Müslüman dağcı olarak büyük bir başarıya ulaşmıştır. 1996 yılında ise yedi kıtanın en yüksek dağlarına tırmanarak "Yedi Zirveler" projesini tamamlayan en genç dağcı olmuştur. Ayrıca, oksijen desteksiz olarak tırmandığı Cho Oyu, Lhotse ve K2 dağlarıyla da dikkat çekmiştir.

Nasuh Mahruki, 1996 yılında kurulan Arama Kurtarma Derneği (AKUT)‘un kurucu üyelerindendir. AKUT’un öncü isimlerinden biri olan Mahruki, bu dernekte uzun yıllar yönetim kurulu başkanlığı yapmıştır. Ancak, 28 Kasım 2016’da AKUT Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan istifa etmiş ve 2019’da Onursal Başkanlık görevinden de ayrılmıştır.

Mahruki, dağcılık ve liderlik konularındaki deneyimlerini paylaşmak için seminerler ve motivasyon konuşmaları düzenlemekte, ayrıca Bahçeşehir Üniversitesi'nde "Takım Çalışması ve Liderlik" dersleri vermektedir. Liderlik, risk yönetimi ve kişisel gelişim gibi konularda birçok yazı kaleme almış ve televizyon kanallarında belgesel programları hazırlamıştır.

Mahruki, Himalayalar’daki Bhutan Krallığı’na yaptığı bir motosiklet yolculuğunda Mine Mahruki ile tanışmış ve geleneksel bir düğünle evlenmiştir. Çiftin, Barlas ve Bilge adlarında iki çocukları bulunmaktadır.

Son dönemde, Nasuh Mahruki, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçlamasıyla tutuklanmıştır. Bu durum, sosyal medyada ve kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştır. Hakkında yapılan bu suçlamalar ve tutukluluk durumu, Mahruki'nin hayatı ve kariyerini yeniden gündeme getirmiştir.