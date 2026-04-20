NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Türkiye'ye gelecek

NATO’dan yapılan bilgilendirmeye göre, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte iki günlük resmi temaslar kapsamında Türkiye’ye geliyor. Rutte’nin 21-22 Nisan tarihlerinde Ankara’da çeşitli görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor.

Ziyaret çerçevesinde Rutte’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile bir araya gelmesi bekleniyor.

2026 NATO Zirvesi görüşülecek

Temasların ana gündeminde, 2026 yılında düzenlenecek NATO Zirvesi’nin hazırlık sürecinin yer alacağı öngörülüyor. Bunun yanı sıra bölgesel ve küresel güvenlik başlıklarının da görüşmelerde ele alınabileceği ifade ediliyor.

2026 NATO Zirvesi’nin 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılması planlanıyor. Türkiye, bu organizasyona daha önce 2004 yılında İstanbul’da ev sahipliği yapmıştı. Bu zirveyle birlikte ülke, ikinci kez NATO liderlerini ağırlayacak.