NATO Genel Sekreteri Rutte: Rusya uzun vadeli tehdit, Ukrayna'ya destek sürecek

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara'daki NATO Zirvesi öncesinde yaptığı açıklamalarda, Rusya'nın NATO açısından uzun vadeli tehdit olmaya devam ettiğini belirterek, Ukrayna'ya verilen desteğin kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi.

Zirvede Ukrayna, Rusya ve İran başta olmak üzere bölgesel güvenlik konularının ele alınacağını ifade eden Rutte, "Ukrayna'ya olan desteğimiz devam edecek. Çok güçlü bir şekilde Ukrayna'yı destekleyeceğiz. Bunun sonucunda NATO daha güçlü olacak" dedi.

"Savunma harcamaları yüzde 4'e ulaşıyor"

Avrupalı müttefiklerin savunma harcamalarını artırdığına işaret eden Rutte, ilk kez Avrupa ile ABD'nin savunma harcamalarının dengelendiğini belirterek, "Bu yıl yüzde 4 seviyesine ulaşıyoruz. Bu sadece ABD Başkanı Donald Trump'ın ısrarının sonucu değil. Rusya'nın oluşturduğu tehdidi de görüyoruz. NATO daha güçlü, Avrupa daha güçlü" değerlendirmesinde bulundu.

"İran'ın nükleer kapasitesi olmamalı"

İran'ın da zirvenin önemli gündem maddelerinden biri olacağını dile getiren Rutte, "İran'ın nükleer kapasitesi olmamalı. Hürmüz Boğazı'nın yeniden tamamen açılması kritik önemde" ifadelerini kullandı.

ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının zirveyi gölgeleyip gölgelemeyeceğine ilişkin soruya ise Rutte, "İran ateşkesi ihlal etti ve bunun karşılığı verildi" yanıtını verdi.

"Bizimle oynamayın"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e mesajının sorulması üzerine Rutte, NATO'nun caydırıcılık kapasitesine vurgu yaparak, "Bu ittifak Kanada, ABD ve Avrupa'da 1 milyar insanı temsil ediyor. Topraklarımızın her santimini koruyacağız. Kimseye saldırmayacağız ancak demokrasimizi ve topraklarımızı savunacağız. Bizimle oynamayın" dedi.