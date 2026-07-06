NATO Genel Sekreteri Rutte: Türkiye'nin NATO'daki liderliği çok önemli

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Ankara'nın ev sahipliği yapacağı zirve öncesi açıklamalarda bulunan Rutte'nin, NATO gündemindeki başlıklar ve ittifakın geleceğine ilişkin mesajlar verdi.

Mark Rutte’nin açıklamalarından öne çıkan satır başları şunlar:

Bütün ittifakımızın ne kadar güçlü olduğu konusunda hemfikir olduk ve herkes yüzde 5 konusunda anlaştı. Şu anda Ankara'da somut sonuçları izliyoruz.

Elbette daha fazla yatırıma ve kaynağa ihtiyacımız var. Avrupalı müttefikler ve Kanada harcamalarını ABD ile eşitleme aşamasında.

Bütün doğu yakamızda ve Baltık yakasında gücümüzü artırıyoruz, Ukrayna'yı desteklemeye devam ediyoruz.

Buradaki yatırım gerçek ve ekonomik gücümüzü askeri kapasiteye dönüştürmek gerektiği için yapıyoruz. Yeniliği merkezime almaya çalışıyoruz.

Yarın gerçekleştireceğimiz endüstri görüşmeleri de önemli bir platform olacak. 10 milyarlarca yeni proje açıklayacağız ve bu şekilde caydırıcılığımızı güçlendireceğiz.

Burada sadece savunma değil, ekonomi ve yenilik odaklıyız. Kendi güvenliğimize yatırım yapıyoruz ve kendi toplumlarımızı güvende tutmak için neler yapabileceğimizi görmek istiyoruz.

Rusya, Ukrayna'ya saldırmaya devam ediyor. Bizim hava savunmasına verdiğimiz destek ile Ukrayna tarih yazmaya devam ediyor. Ukrayna'nın ihtiyacı olan her şeye sahip olması gerektiğine inanıyoruz. Ukrayna'nın güvenliği, güvenliğimiz ile doğrudan ilişkili.

Burada savunmamız üzerine yapacağımız yatırımlar üzerine konuşacağız. Kendi endüstriyel bilgilerimizi masaya yatıracağız. Putin'e de ne kadar kararlı olduğumuzu göstereceğiz.

NATO'nun güvenlik sağlama arzusunu ortaya koyacağız. NATO olarak ortaklarımızla birlikte güvenliği önceliğimiz haline getirdiğimizi göstereceğiz.

Türkiye savunma noktasında çok önemli bir rol oynuyor. Türkiye, NATO'daki en iyi silahlı kuvvetlerden biri. Geçtiğimiz 10 yılda savunma sanayisini çok net yukarı çekti.

Türkiye'nin NATO'daki liderliği önemli. Haritadaki yeri önemli. Zirvenin Burada Ankara'da yapılıyor olması çok önemli.

ABD hala konvansiyonel destek sağlıyor ancak öncesinde ABD'ye bağımlı yaşıyorduk. ABD, Rusya'nın denizaltılarını engelliyordu. Şu anda sürdürülebilir bir yapıya sahip değil. Şu anda ABD kadar yatırım yapıyoruz. Güçlü Avrupa, Güçlü NATO demek. ABD şemsiyesi güvenlik garantörümüz.

NATO Türkiye'nin savunma sanayisinden faydalanıyor, ASELSAN bunun en iyi örneklerinden biri. Türkiye'nin üç binden fazla savunma sanayi şirketi var ve bizim çok önemli şirketler. Ancak NATO çok sayıda ülkeyi destekliyor. Avrupa'da, ABD'de her yerde destek sağlıyoruz. Türk şirketlerin ABD'deki yatırımlarını da biliyoruz. Şirketlerin sınırlar olmadan yatırım yapmasını istiyoruz.

Bütün müttefiklerin birbiriyle işbirliği içinde olmasını ve bariyer olmasın istiyoruz. NATO her zaman politik tartışmalara konu olacaktır. Demokratik bir ittifakta elbette anlaşmazlıklar çıkacaktır ancak bunları çözmek istiyoruz. İşin sonunda tek bir hedefimiz var Rusya ve teröristlere karşı NATO topraklarını savunmak.