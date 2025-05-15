Çin’in askeri anlamda büyümeye devam ettiğini, Rusya’nın oluşturduğu tehdidin ise sürdüğünü vurgulayan Rutte, özellikle silah ve mühimmat üretimine odaklanılması gerektiğinin altını çizdi.

Ukrayna’ya verilen desteğin önemine dikkat çeken Rutte, “Bu savaşın sona ermesi için elimizden gelen desteği yapmalıyız” ifadelerini kullandı.

“Ukrayna hazır, top artık Rusya’nın sahasında”

Ukrayna’nın ateşkese ve müzakerelere hazır olduğunu söyleyen Rutte, barış sürecinde topun artık Rusya’nın sahasında olduğunu belirtti. Türkiye’nin bu süreçteki rolüne de işaret eden Rutte, “Türkiye burada büyük bir rol oynuyor çünkü Türkiye tüm ilgili ortaklarla iyi ilişkilere sahip, ikna gücü yüksek. Rusya eğer delegasyonuyla İstanbul’da olursa, neler olacağını göreceğiz” dedi.

Barış sürecine dair temkinli bir iyimserlik taşıdığını dile getiren Rutte, gelişmeleri dikkatle izlediklerini ifade etti.