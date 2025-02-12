NATO Genel Sekreteri Rutte'den Türk savunma sanayisine övgü

NATO Genel Sekreteri Rutte, yeni ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in de ilk kez katılacağı yarınki Savunma Bakanları toplantısı öncesinde önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin, İttifak'ın ve özellikle Avrupa'nın savunma sanayisinin güçlendirilmesi ve ayrıca yeni ABD yönetiminin de gündeminde olan Ukrayna'da barışın sağlanması konusunda oynayabileceği role ilişkin Rutte, "Türk savunma sanayisinin temeli gerçekten etkileyici" dedi.

Ankara ziyaretini hatırlattı

Rutte, yüzlerce kuruluşun inovasyon tarafında çalıştığını, Savunma Sanayii Başkanlığının parçası olarak binlerce şirketin bulunduğunu belirterek, hem Ankara ziyareti sırasında hem de Brüksel'de Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ile bir araya geldiğini anımsattı.

Genel Sekreter, şöyle devam etti:

"Bu gerçekten önemli ve Türkiye'de yaptığınız şeyin Avrupa'daki diğer müttefikler ve bizimle yakın bir işbirliği içinde olduğunu biliyorum. Gerçekten de Türk sanayisi son ürünler de dahil olmak üzere en önemli parçaları tedarik ediyor. Sizden sadece daha fazlasını yapmanızı isteyebiliriz."

Rutte, Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere ve Türkiye de dahil olmak üzere tüm müttefiklerden daha fazla ve hızlı üretim beklediğini kaydetti.