NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Dağlık Karabağ çağrısı

05 Ekim 2020

Dağlık Karabağ bölgesinde yaşanan çatışmada hayatını kaybedenlerin sayısı artarken NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bölgede ateşkes çağrısında bulundu.

Stoltenberg Türkiye ziyareti kapsamında düzenlediği basın toplantısında, "Tüm taraflara çatışmayı derhal bırakmaları gerektiği konusunda çok net bir mesaj iletmemiz ve barışçıl, müzakere edilmiş bir çözüm bulma yönündeki tüm çabaları desteklememiz son derece önemli. Askeri çözüm yok." dedi.

Çatışmalar 27 Eylül'de başladı ve yaklaşık 30 bin kişinin hayatını kaybettiği 1990'lardan bu yana en kötü seviyesine ulaştı.

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Kaynak: Reuters