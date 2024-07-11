“NATO, hiç olmadığı kadar güçlü”
Washington’daki NATO zirvesi, ittifakın 75’inci yıldönümü kutlamasıyla başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerle ikili görüşmeler yaparken; ABD Başkanı Biden açılış konuşmasında Kiev'e “tarihi” önemde hava savunma sistemi sağlayacaklarını duyurdu: "Ukrayna, Putin'i durduracak."
NATO üyesi 32 ülkenin liderlerini biraraya getiren NATO Zirvesi, ittifakın 75’inci yıldönümünün kutlandığı törenle başladı. Tören, 1949 yılında "Kuzey Atlantik Anlaşması"nın 12 ülke tarafından imzalanarak NATO'nun kurulduğu Washington'daki Andrew W. Mellon Oditoryumu'nda gerçekleştirildi.
Törenin açılış konuşmasını yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "75'inci yıl dönümümüzde rahatlıkla şunu söyleyebiliriz, NATO sadece en başarılı ve güçlü ittifak değil, aynı zamanda tarihin en uzun ömürlü ittifakıdır” dedi ve ekledi: "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı nesillerdir meydana gelen en büyük güvenlik krizidir. En büyük risk Rusya'nın Ukrayna'da kazanması olur. Buna izin veremeyiz. Bu savaşın sonucu onlarca yıl boyunca küresel güvenliği şekillendirecek. Şimdi demokrasiye sahip çıkma zamanı ve bunu Ukrayna'da yapmalıyız.”
"Putin, Ukrayna'yı durduramayacak"
Törende konuşan ABD Başkanı Joe Biden, NATO'nun hiç olmadığı kadar "iyi donanımlı" olduğunu belirtti ve bu yıl 23 müttefikin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'nın (GSYH) yüzde 2'sini savunmaya ayırdığını anımsattı.
Biden, bunun çok büyük bir ilerleme olduğunu vurgulayarak, "Hiç olmadığımız kadar güçlüyüz" değerlendirmesinde bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Ukrayna'da durmayacağını" kaydeden Biden, "Ancak şunu bilin ki Ukrayna, Putin'i durduracaktır. Özellikle bizim kolektif desteğimizle" dedi ve ekledi:
"Ölümler arttı"
“Bugün Ukrayna'nın hava savunması için tarihi bir bağış yapacağımızı duyurmak istiyorum. ABD, Almanya, Hollanda, Romanya ve İtalya, Ukrayna'ya ilave 5 stratejik hava savunma sistemi için teçhizat sağlayacak. Gelecek aylarda ise ABD ve ortakları, Ukrayna'ya onlarca ilave taktik hava savunma sistemi sağlayacak" bilgisini verdi.
Putin'in savaşı nedeniyle ölümlerin arttığına dikkati çeken Biden, 350 binden fazla Rus askerinin öldüğünü, 1 milyonunun ise yaralandığını dile getirdi: "Çok sayıda genç insan kendileri için gelecek göremediğinden Rusya'dan ayrıldı."
Etkinliğe katılan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de Putin'in Avrupa'da yarattığı süregelen tehdit karşısında savunma kapasitesinin güçlendirilmeye devam edeceğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da etkinliğe eşi Emine Erdoğan’la katıldı. Liderlerle temaslarda bulunan Erdoğan, ilk olarak konakladığı otelde Macaristan Başbakanı Orban ile bir araya geldi. Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de yer aldı.
"Barışçıl çabalar sürüyor"
Görüşmede, Türkiye ve Macaristan ikili ilişkileri, Türkiye'nin AB'ye katılım süreci ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin, Ukrayna-Rusya Savaşı ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona ermesi için barışçıl çabalarını sürdürdüğünü, uluslararası kamuoyunun bu bölgelerde barışın tesisi için gayretlerini artırması gerektiğini belirtti. Erdoğan, Macaristan'ın dönem başkanlığında Türkiye'nin, AB'ye katılım sürecinin canlandırılması ve ilişkilerin ilerletilmesi noktasında destek beklediğini de ifade etti.
Putin’le Modi kucaklaştı, Rusya Hindistan’ı ana pazar ilan etti
NATO Zirvesi’nin başladığı dakikalarda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geldi.
Putin, iki ülke arasındaki ilişkilere katkısından ötürü Modi’ye Aziz Andreas Nişanı takdim etti. Rusya’nın en önemli devlet nişanı olarak bilinen ve ilki 1698 yılında verilen Aziz Andreas Nişanı, Rusya için üstün hizmette bulunanlara takdim ediliyor.
Görüşme sonrası konuşan Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Hindistan'a petrol sevkiyatını 2023'te bir önceki yıla göre iki kat artırdıklarını belirterek, "Hindistan ana pazar haline geldi. Bugün Hindistan enerjide bizim kilit ortaklarımız arasında yer alıyor" dedi.
Rusya’nın Hindistan’a 2022’de 45 milyon ton petrol sevk ettiğini belirten Novak, "Geçen yıl ise 90 milyon ton sevk ederek petrol sevkiyatını iki kat artırdık. Bu aynı zamanda Hindistan’ın toplam petrol ithalatının yüzde 40’ına tekabül ediyor" şeklinde konuştu. Novak, Hindistan’ın Rus petrol sektöründe önemli yere sahip olduğuna işaret etti.
Japonya, Arap Birliği ülkeleriyle yeni ortaklıklar kurarak büyümeyi hedefliyor
Japonya Ekonomi Ticaret ve Sanayi Bakanı Saito Ken, ülkesinin, Arap Birliği ülkeleriyle yeni ortaklıklar kurarak büyüme hedeflediğini bildirdi. Doğu Asya ülkesi Japonya ile Arap Birliği ülkeleri ekonomik ve endüstriyel işbirliklerine yeniden hız kazandırmayı hedefliyor. "5. Japonya-Arap Ekonomik Forumu"nda konuşan JSaito, ülkesinin, Arap Birliği ülkeleriyle yeni ortaklıklar kurarak büyüme yakalamayı hedeflediğini söyledi. Saito, forumun amacının "çeşitli alanlarda işbirliği yoluyla Japonya ve Arap ülkeleri arasında barış, istikrar ve refah sağlamak" olduğunu aktardı: "Japonya ve Arap ülkeleri tarihi dostluğa dayalı önemli ortaklar. Sorunları çözmek için birbirimizin güçlü yönlerinden yararlanma zamanı" dedi.