“NATO, hiç olmadığı kadar güçlü”

NATO üyesi 32 ülkenin li­derlerini biraraya geti­ren NATO Zirvesi, itti­fakın 75’inci yıldönümünün kut­landığı törenle başladı. Tören, 1949 yılında "Kuzey Atlantik An­laşması"nın 12 ülke tarafından imzalanarak NATO'nun kurul­duğu Washington'daki Andrew W. Mellon Oditoryumu'nda ger­çekleştirildi.

Törenin açılış konuşması­nı yapan NATO Genel Sekrete­ri Jens Stoltenberg, "75'inci yıl dönümümüzde rahatlıkla şu­nu söyleyebiliriz, NATO sadece en başarılı ve güçlü ittifak değil, aynı zamanda tarihin en uzun ömürlü ittifakıdır” dedi ve ekle­di: "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı nesillerdir meydana ge­len en büyük güvenlik krizidir. En büyük risk Rusya'nın Ukray­na'da kazanması olur. Buna izin veremeyiz. Bu savaşın sonucu onlarca yıl boyunca küresel gü­venliği şekillendirecek. Şimdi demokrasiye sahip çıkma zama­nı ve bunu Ukrayna'da yapma­lıyız.”

"Putin, Ukrayna'yı durduramayacak"

Törende konuşan ABD Baş­kanı Joe Biden, NATO'nun hiç olmadığı kadar "iyi donanım­lı" olduğunu belirtti ve bu yıl 23 müttefikin Gayri Safi Yurtiçi Ha­sılası'nın (GSYH) yüzde 2'sini sa­vunmaya ayırdığını anımsattı.

Biden, bunun çok büyük bir ilerleme olduğunu vurgulayarak, "Hiç olmadığımız kadar güçlü­yüz" değerlendirmesinde bulun­du. Rusya Devlet Başkanı Vladi­mir Putin'in "Ukrayna'da dur­mayacağını" kaydeden Biden, "Ancak şunu bilin ki Ukrayna, Putin'i durduracaktır. Özellikle bizim kolektif desteğimizle" de­di ve ekledi:

"Ölümler arttı"

“Bugün Ukrayna'nın hava sa­vunması için tarihi bir bağış ya­pacağımızı duyurmak istiyo­rum. ABD, Almanya, Hollanda, Romanya ve İtalya, Ukrayna'ya ilave 5 stratejik hava savunma sistemi için teçhizat sağlayacak. Gelecek aylarda ise ABD ve or­takları, Ukrayna'ya onlarca ila­ve taktik hava savunma sistemi sağlayacak" bilgisini verdi.

Putin'in savaşı nedeniyle ölümlerin arttığına dikkati çe­ken Biden, 350 binden fazla Rus askerinin öldüğünü, 1 milyonu­nun ise yaralandığını dile getirdi: "Çok sayıda genç insan kendile­ri için gelecek göremediğinden Rusya'dan ayrıldı."

Etkinliğe katılan Avrupa Bir­liği (AB) Dış İlişkiler ve Güven­lik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de Putin'in Avru­pa'da yarattığı süregelen tehdit karşısında savunma kapasitesi­nin güçlendirilmeye devam ede­ceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da etkinliğe eşi Emine Erdoğan’la katıldı. Liderlerle te­maslarda bulunan Erdoğan, ilk olarak konakladığı otelde Maca­ristan Başbakanı Orban ile bir araya geldi. Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Sa­vunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlı­ğı Savunma Sanayii Başkanı Ha­luk Görgün de yer aldı.

"Barışçıl çabalar sürüyor"

Görüşmede, Türkiye ve Maca­ristan ikili ilişkileri, Türkiye'nin AB'ye katılım süreci ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, Türki­ye'nin, Ukrayna-Rusya Savaşı ve İsrail'in Gazze'ye yönelik sal­dırılarının sona ermesi için ba­rışçıl çabalarını sürdürdüğünü, uluslararası kamuoyunun bu bölgelerde barışın tesisi için gay­retlerini artırması gerektiğini belirtti. Erdoğan, Macaristan'ın dönem başkanlığında Türki­ye'nin, AB'ye katılım sürecinin canlandırılması ve ilişkilerin ilerletilmesi noktasında destek beklediğini de ifade etti.

Putin’le Modi kucaklaştı, Rusya Hindistan’ı ana pazar ilan etti

NATO Zirvesi’nin başladığı dakikalarda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geldi.

Putin, iki ülke arasındaki ilişkilere katkısından ötürü Modi’ye Aziz Andreas Nişanı takdim etti. Rusya’nın en önemli devlet nişanı olarak bilinen ve ilki 1698 yılında verilen Aziz Andreas Nişanı, Rusya için üstün hizmette bulunanlara takdim ediliyor.

Görüşme sonrası konuşan Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Hindistan'a petrol sevkiyatını 2023'te bir önceki yıla göre iki kat artırdıklarını belirterek, "Hindistan ana pazar haline geldi. Bugün Hindistan enerjide bizim kilit ortaklarımız arasında yer alıyor" dedi.

Rusya’nın Hindistan’a 2022’de 45 milyon ton petrol sevk ettiğini belirten Novak, "Geçen yıl ise 90 milyon ton sevk ederek petrol sevkiyatını iki kat artırdık. Bu aynı zamanda Hindistan’ın toplam petrol ithalatının yüzde 40’ına tekabül ediyor" şeklinde konuştu. Novak, Hindistan’ın Rus petrol sektöründe önemli yere sahip olduğuna işaret etti.

Japonya, Arap Birliği ülkeleriyle yeni ortaklıklar kurarak büyümeyi hedefliyor

Japonya Ekonomi Ticaret ve Sanayi Bakanı Saito Ken, ülkesinin, Arap Birliği ülkeleriyle yeni ortaklıklar kurarak büyüme hedeflediğini bildirdi. Doğu Asya ülkesi Japonya ile Arap Birliği ülkeleri ekonomik ve endüstriyel işbirliklerine yeniden hız kazandırmayı hedefliyor. "5. Japonya-Arap Ekonomik Forumu"nda konuşan JSaito, ülkesinin, Arap Birliği ülkeleriyle yeni ortaklıklar kurarak büyüme yakalamayı hedeflediğini söyledi. Saito, forumun amacının "çeşitli alanlarda işbirliği yoluyla Japonya ve Arap ülkeleri arasında barış, istikrar ve refah sağlamak" olduğunu aktardı: "Japonya ve Arap ülkeleri tarihi dostluğa dayalı önemli ortaklar. Sorunları çözmek için birbirimizin güçlü yönlerinden yararlanma zamanı" dedi.