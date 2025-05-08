NATO karargâhında bir ilk: Türkiye direktör seviyesinde temsil edilecek

MSB, NATO tarihinde bir ilk olarak Türkiye’nin Brüksel’deki NATO Uluslararası Askeri Karargâhı’nda direktör düzeyinde temsil edileceğini duyurdu. İş Birliği ve Güvenlik Direktörlüğü görevine Tuğgeneral Eray Üngüder atandı.

MSB kaynaklarının basın bilgilendirme toplantısında verdiği bilgiye göre Tuğgeneral Üngüder bu görev kapsamında NATO'nun ortaklık ülkeleri ve uluslararası örgütlerle iş birliğini geliştirme, kapasite inşasına yönelik askeri politikaların oluşturulması ve NATO sınırları dışında istikrarın tesisi gibi stratejik alanlarda sorumluluk üstlenecek.

Türkiye’nin NATO’daki etkinliği vurgulandı

MSB, Tuğgeneral Üngüder’in söz konusu göreve getirilmesini, Türkiye’nin NATO içindeki etkinliğinin ve ittifaka olan katkılarının önemli bir göstergesi olarak değerlendirdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemiz, NATO’nun güçlü ve güvenilir bir müttefiki olarak, ittifakın barış ve güvenliğine katkı sağlamayı kararlılıkla sürdürecektir.”

Bu atama, Türkiye'nin askeri diplomasi alanındaki temsiliyetinde yeni bir dönüm noktası olarak görülüyor.