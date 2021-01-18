NATO karargahındaki Türkiye-Yunanistan toplantısı sona erdi
Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usulleri'nin ele alındığı teknik toplantı sona erdi.
AA
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Brüksel'de Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında "ayrıştırma usullerinin" ele alındığı teknik toplantı sona erdi.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "NATO karargahında yapılan Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usulleri'nin ele alındığı teknik toplantı sona erdi." denildi.