NATO kararları açıklandı mı? 2026 NATO kararları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Ankara'da 36. NATO Zirvesi gerçekleşiyor. Başkentte çok kritik görüşmeler yaşanırken bugün karar günü... Dünya bu kararları beklerken vatandaşlar da "NATO kararları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak" sorusuna ağırlık vermiş durumda...

NATO kararları açıklandı mı?

36. NATI kararları henüz açıklanmadı. Beklentiler saat 15.30'da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin kameralar karşısına geçeceği yönünde...

NATO Genel Sekreteri Rutte: Dün büyük bir başarıydı

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara Zirvesi'nin ilk gününü "büyük bir başarı" olarak değerlendirdi. Zirvede çok sayıda yeni savunma anlaşması ve taahhüdünün açıklandığını söyledi.

Rutte, NATO üyelerinin savunma harcamalarını artırdığını ve yüzde 5 hedefi doğrultusunda bu yıl ortalama yüzde 4 seviyesine ulaşıldığını belirtti. Bu süreçte hem Rusya tehdidinin hem de ABD Başkanı Donald Trump'ın baskısının etkili olduğunu ifade etti.

Zirvenin ikinci gününde müttefiklerin İran'ın nükleer silah edinmemesi, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün korunması ve Rusya'nın NATO için uzun vadeli tehdit olduğunun resmen teyit edilmesi yönünde ortak mesaj vermesini beklediğini açıkladı.

ABD'nin İran'a yönelik son saldırılarını "gerekli" olarak nitelendiren Rutte, İran'ın ateşkesi ihlal ettiğini öne sürdü.

ABD'nin NATO'ya bağlılığı konusunda herhangi bir şüphesi olmadığını vurgulayan Rutte, Trump'ın Avrupa'daki müttefikleri daha fazla savunma harcaması yapmaya teşvik ettiğini ve bunun sonuç verdiğini söyledi.

Ukrayna'ya desteğin süreceğini belirten Rutte, zirvede çok yıllı yeni destek taahhütleri açıklanmasını beklediğini ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e de "NATO, ittifak topraklarının her santimini savunacaktır. NATO'yu yenemezsiniz." mesajını verdi.