NATO, 'Rus saldırısı' iddiasını 'saçma' buldu

NATO Askeri Komitesi Başkanı Rob Bauer Letonya'nın başkenti Riga'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Rusya'nın herhangi bir NATO üyesi ülkeye saldırmayı planladığına dair bir belirti yok" dedi.

Sputnik'in haberine göre Bauer bunun ABD liderliğindeki askeri bloğun olası bir çatışmaya karşı daha hazırlıklı olması gerektiğini belirterek Rusya'dan 'doğrudan bir tehdit olduğunu' düşünmediğini vurguladı.

Son haftalarda bazı Batılı liderler, Rusya'nın birkaç yıl içinde NATO'ya saldırı düzenleyebileceği uyarısında bulunmuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Moskova'nın NATO'ya karşı bir saldırı başlatabileceği yönündeki spekülasyonları 'tamamen saçmalık' olarak nitelendirmişti.