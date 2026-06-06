NATO Ukrayna için 70 milyar euro tutarında yeni fon hazırlıyor

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NATO üye devletleri, Ukrayna için 70 milyar euro tutarında yeni bir NATO askeri yardım paketi üzerinde müzakereler yürütüyor. Politico, hazırlanan fon çerçevesinin 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinde resmi olarak duyurulacağını bildirdi.

Almanya'nın sunduğu NATO askeri yardım paketi, müttefikler arasında mali yükün daha adil dağıtılmasını sağlamak için şeffaf bir takip mekanizması kurmayı hedefliyor. Bazı müttefik ülkeler, Ukrayna savunması için mevcut durumda orantısız bir mali yük üstlendiklerini belirtiyor.

Mali planlama detaylarına göre, fonun yaklaşık 30 milyar euroluk (34,6 milyar dolar) kısmını daha önce onaylanan 90 milyar euroluk (103,7 milyar dolar) Avrupa Birliği kredisi oluşturuyor. Üye ülkeler, kalan 40 milyar euroyu (46 milyar dolar) ikili destek programları vasıtasıyla doğrudan üstlenecek.

Bir diğer kıdemli NATO diplomatı, NATO askeri yardım paketi kapsamında tüm ittifak üyelerinden daha öngörülebilir bir temel üzerinde uzun vadeli taahhüt almayı amaçladıklarını açıkladı. Bir ittifak temsilcisi de savunma iş yükünün transatlantik ortaklık genelinde daha adil paylaşılması için iç istişarelerin sürdüğünü doğruladı.

Avrupa birliği kredileri ve ikili yardımlar dengesi

Altıncı bir üst düzey NATO diplomatı, karma fon yaklaşımını savunarak NATO müttefiklerinin büyük kısmının aynı zamanda Avrupa Birliği üyesi olduğunu hatırlattı. Diplomat, bu ülkelerin aynı tedarik hedefleri için mükerrer katkı yapmalarını talep etmenin verimsiz olacağını ekledi.

Ancak bazı üye devletler, merkezi Avrupa Birliği fonlarının artmasıyla bireysel başkentlerin doğrudan ikili yardımları erken azaltmasından endişe duyuyor. Karadeniz'deki güvenlik riskleri de artarken, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, Köstence limanında bir deniz dronunun patlaması üzerine 243. Radyoelektronik ve Gözetleme Tugayı merkezinde acil bir güvenlik toplantısı topladı.

Ukrayna'nın NATO Büyükelçisi Alona Getmanchuk, yeni finansal taahhütlerin Ukrayna'nın en kritik savaş alanı ihtiyaçlarıyla doğrudan uyumlu olması gerektiğini vurguladı. Getmanchuk; gelişmiş hava savunma sistemleri, yerli drone ve füze üretimi ile uzun menzilli mühimmat tedarikinin öncelikli fonlanmasını talep ediyor. Avrupa liderleri, NATO askeri yardım paketi finansmanını ve detaylarını görüşmek üzere yakın zamanda Berlin'de toplanacak. Almanya Başbakanı Friedrich Merz; Fransa, Birleşik Krallık, İtalya ve Polonya'dan oluşan E5 grubu liderlerini ağırlayarak ortak bir Avrupa stratejisi koordine edecek.

NATO askeri yardım paketi ve transatlantik çekilme gerilimi

Avrupa ülkelerinin bölgesel savunmada daha fazla sorumluluk alma isteği, ABD ile yaşanan transatlantik gerilimlerin ortasına denk geliyor. Beyaz Saray, Orta Doğu'daki deniz güvenliği operasyonları konusundaki anlaşmazlıkların ardından Almanya'dan 5 binden fazla ABD askerini geri çekeceğini duyurdu.

ABD yönetimi ayrıca Avrupa kıtasındaki derin darbe yeteneklerini yüzde 50 oranında azaltma kararı aldı ve E5 grubu Ankara zirvesi öncesinde güçlü bir NATO askeri yardım paketi üzerinde uzlaşma arıyor. İttifak, Ukrayna'ya yönelik NATO askeri yardım paketi sayesinde uzun vadeli ve sürdürülebilir bir savunma hattı kurmayı amaçlarken, hazırlanan NATO askeri yardım paketi bölgedeki stratejik dengeleri yeniden şekillendirme potansiyeli taşıyor.