NATO Zirvesi başladı: Erdoğan ile Trump görüşüyor

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Ankara'nın ev sahipliğinde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen Savunma Sanayii Forumu, transatlantik savunma yatırımlarına yönelik önemli duyurulara sahne oldu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile müttefik ülkelerin savunma bakanlarının katıldığı forumda konuşan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, milyarlarca dolarlık yeni projeleri açıkladı.

"Bir yıl içinde alınan kararların sonuçlarını görmeye başladık"

Mark Rutte, geçen yıl Lahey'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde savunma sanayisine daha fazla yatırım yapılması yönünde alınan kararların kısa sürede somut sonuçlar verdiğini söyledi.

Atlantik'in iki yakasındaki müttefik ülkeler ile savunma şirketlerinin büyük projelere imza attığını belirten Rutte, imzalanan milyarlarca dolarlık sözleşmelerin hem güvenliği güçlendireceğini hem de on binlerce kişiye yeni istihdam sağlayacağını ifade etti.

Rutte, NATO'nun geliştirdiği yeni kabiliyetlerin tek bir ülkenin değil, birçok müttefikin ortak çalışmasının ürünü olduğunu vurgulayarak, bunun ittifakı daha güçlü hale getirdiğini dile getirdi.

NATO müttefikleri Airbus'tan 12 yeni uçak satın alacak

Forumun en dikkat çeken duyurularından biri Airbus ile ilgili oldu. Rutte, NATO'nun Çok Rollü Tanker Uçağı (MRTT) filosuna 10'uncu Airbus A330 MRTT uçağının teslim edileceğini açıkladı.

Bunun yanında birçok NATO müttefikinin tanker ve nakliye filoları için Airbus'tan toplam 12 yeni uçak satın alacağını belirten Rutte, Airbus A400M platformunu temel alan yeni çok uluslu bir projenin de hayata geçirildiğini söyledi.

Rutte, bu projenin Avrupa savunma sanayisini güçlendireceğini ve NATO ile Avrupa Birliği arasındaki iş birliğini ABD'deki sanayi ortaklarına kadar genişleteceğini ifade etti.

NATO'nun gözetleme gücüne Triton İHA'ları geliyor

Rutte'nin açıkladığı bir diğer önemli proje ise NATO'nun istihbarat, gözlem ve keşif (ISR) kapasitesinin artırılması oldu.

Bu kapsamda NATO envanterine 5 adede kadar Triton yüksek irtifa ve uzun havada kalış süresine sahip insansız hava aracı eklenecek.

Yeni sistemlerin geniş deniz alanlarında gece-gündüz kesintisiz gözetleme yapabileceğini belirten Rutte, Triton İHA'larının tehditlerin erken tespit edilmesi, deniz ulaştırma hatlarının korunması ve özellikle Kuzey Kutbu gibi zorlu bölgelerde operasyonların desteklenmesinde önemli rol üstleneceğini söyledi.

Rutte, Triton projesinin Northrop Grumman tarafından üretildiğini, görev destek sistemleri ve altyapısının ise transatlantik sanayi iş birliğiyle geliştirildiğini belirterek projeyi "gerçek bir NATO yapımı" olarak nitelendirdi.

Eski E-3 filosunun yerini Saab GlobalEye alacak

Rutte, NATO'nun onlarca yıldır kullandığı E-3 Havadan Erken Uyarı ve Kontrol Sistemi'nin artık ömrünün sonuna yaklaştığını belirtti.

Bu nedenle çeşitli müttefik ülkelerin 10 adede kadar Saab GlobalEye erken uyarı uçağını ortak tedarik edeceğini açıklayan Rutte, böylece NATO'nun havadan gözetleme ve erken uyarı kapasitesinin gelecek yıllarda da güçlü şekilde devam edeceğini söyledi.

GlobalEye platformunun hava, kara ve deniz sahalarında aynı anda gözetleme yapabildiğini belirten Rutte, sistemin drone sürüleri, balistik füzeler ve seyir füzeleri gibi karmaşık tehditleri tespit edip takip edebildiğini ifade etti.

Transatlantik savunma iş birliği güçleniyor

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Airbus, Triton ve GlobalEye projelerinin ortak noktasının çok uluslu üretim ve ortak savunma anlayışı olduğunu vurguladı.

Rutte, Avrupa, Kanada ve ABD savunma sanayilerinin birlikte geliştirdiği bu projelerin hem NATO'nun caydırıcılığını artıracağını hem de önümüzdeki yıllarda ittifakın teknolojik üstünlüğünü korumasına katkı sağlayacağını söyledi.

Erdoğan-Trump görüşmesi 15.00'te

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirve kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde, 32 devlet ve hükümet başkanıyla bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump ile 15.45 itibarıyla görüşmeye başladı. Toplantı öncesi iki lider de kısa açıklamalarda bulundu.

Liderler gelmeye başladı

36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında NATO üyesi ülkelerin liderleri ve heyetleri Ankara'ya gelmeye başladı.

Şimdiye kadar Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, İzlanda Başbakanı Kristrn Frostadttir, Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics, Kanada Başbakanı Mark Carney ve üst düzey yetkililer Ankara'ya geldi.

Liderler ve heyetlerinin uçakları; Ankara, Esenboğa ve Akıncılar olmak üzere 3 farklı noktaya iniş yapıyor.