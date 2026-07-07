NATO Zirvesi için Barış Kartalları görevde: HİK uçakları 60 saat aralıksız uçacak

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Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlu Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçakları, NATO Zirvesi kapsamında yürütülen güvenlik önlemlerinin önemli unsurlarından biri olarak görev yapacak.

Çok işlevli elektronik tarama kabiliyetine sahip hava ve deniz radarıyla donatılan uçaklar, 360 derece tarama yapabiliyor ve yaklaşık 400 kilometre menzilde çok sayıda hedefi tespit ederek teşhis edebiliyor.

Tespit edilen hedefler, uçakta bulunan sistemler sayesinde anlık olarak yerdeki harekat merkezlerine, görevdeki savaş uçaklarına ve deniz unsurlarına aktarılıyor.

60 saat boyunca kesintisiz görev

Gelişmiş görev kabiliyetleriyle öne çıkan HİK uçakları, Ankara'daki NATO Zirvesi süresince hava güvenliğinin sağlanmasında aktif rol üstlenecek. Planlama kapsamında uçaklar, toplam 60 saat boyunca aralıksız uçuş gerçekleştirerek Türk hava sahasının gözetlenmesine katkı sağlayacak.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan HİK uçağı Görev Ekibi Komutanı Binbaşı Fatih Kulak, NATO Zirvesi kapsamındaki görev için hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.

Kulak, HİK uçağının hava sahasında erken ihbar ve kontrol görevlerini yerine getiren platform olduğunu belirtti.

E-7T olarak da adlandırılan uçağın görevine değinen Kulak, "Görevimiz NATO Zirvesi kapsamında ülkemizin hava sahasını gözetlemek olacak. Türk hava sahasına yaklaşacak herhangi bir tanımlanmamış uçağın, önceden ihbarını ve bunun teşhislendirmesine yönelik katkılarımızı sunacağız." ifadelerini kullandı.

Bugünkü görevin Karadeniz bölgesini kapsayacağını belirten Kulak, bu bölgeden gelebilecek olası tehditlerin takip edilerek ilgili birimlere bildirileceğini ifade etti.

11 sorti planlandı

Zirve süresince gerçekleştirilecek uçuşlara ilişkin bilgi veren Binbaşı Kulak, "Kesintisiz olarak 60 saat, 11 sortilik bir görev icra edeceğiz. Tamamı kesintisiz olacak ve HİK uçağımızın gözetlemesiyle icra edilecek. Bu kapsamda da kesintisiz olarak görevin icra edilmesi yoğun bir tempoyu içeriyor. Personelimiz de buna hazır bir şekilde diğer sortileri beklemede olacak. Bugün 15 kişilik mürettebatla uçuşa gidiyoruz. Yaklaşık 8 buçuk saatlik uçuş öngörüyoruz. Bizler görevimizin uzatılma ihtimaline karşı her zaman hazırlıklıyız." dedi.

Kulak, uçakta aktif ve pasif sensörlerin bulunduğunu belirterek yalnızca hava hedeflerinin değil, deniz üzerindeki unsurların da tespit ve teşhis edilebildiğini kaydetti.

NATO görevlerinde de aktif rol alıyor

Türkiye'ye zirve kapsamında gelen liderler ve heyetlerin uçuşlarını da takip ettiklerini aktaran Kulak, Barış Kartalı uçaklarının yalnızca zirve dönemlerinde değil, farklı görevlerde de aktif olarak kullanıldığını söyledi.

Kulak, "Barış Kartalı uçakları, terörle mücadele harekatından uluslararası ve milli tatbikatlara, NATO tarafından bize tevdi edilen Avrupa hava sahasındaki gözetleme görevlerine kadar birçok farklı görev yapmakta. Müşterek görev kapsamında NATO'nun deniz unsurlarıyla birlikte çalışıyoruz. Doğu Akdeniz'de olsun Baltık Denizi'nde olsun farklı coğrafyalarda müşterek çalışarak büyük katkılar vermekteyiz. Bizler bunları yaparken Türk askerinin disiplinini ve ordumuzun gücünü bu görevlerde çok net bir şekilde göstermekteyiz" ifadelerini kullandı.