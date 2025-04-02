NATO Zirvesi öncesi kritik toplantı: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Brüksel’de müttefiklerle buluşuyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika’nın başkenti Brüksel’de 3-4 Nisan tarihlerinde düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılacak. NATO Karargahı’nda gerçekleştirilecek toplantı, müttefikler arasında Avrupa güvenliği, Rusya-Ukrayna savaşı, Asya-Pasifik iş birlikleri ve savunma harcamaları gibi konuların ele alınacağı kritik bir platform olacak.

Dört oturumdan oluşan toplantının ilk bölümüne yalnızca NATO’nun 32 üye ülkesi katılacak. Bu oturumda kolektif savunma, müttefiklerin külfet paylaşımı, Avrupa’daki savunma harcamaları ve NATO’nun Avrupa güvenliği içindeki rolü masaya yatırılacak. Bakan Fidan’ın burada, Türkiye’nin güçlü ordusu ve savunma sanayiiyle Avrupa-Atlantik güvenliğine sunduğu katkıları vurgulaması bekleniyor.

İkinci oturumda NATO’nun Asya-Pasifik ortakları olan Avustralya, Güney Kore, Japonya ve Yeni Zelanda ile iş birliği ele alınacak. Bakan Fidan’ın, Avrupa ve Asya-Pasifik güvenliğinin birbirini doğrudan etkilediğini ve Türkiye’nin bu sürece destek sunduğunu vurgulaması bekleniyor.

Üçüncü oturum ise NATO-Ukrayna Konseyi formatında gerçekleştirilecek. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas’ın katılacağı toplantıda, Ukrayna’nın askeri ve ekonomik ihtiyaçları, savaşın sonlandırılması ve Avrupa’nın desteği ele alınacak. Türkiye’nin, Ukrayna’nın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne verdiği destek ile ateşkesin sağlanmasına yönelik diplomatik girişimlerini burada gündeme getirmesi bekleniyor.

Son olarak, 4 Nisan’da AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, NATO dışişleri bakanlarına Avrupa güvenliği ve savunma alanındaki yeni girişimler hakkında bilgi verecek. Bakan Fidan’ın bu oturumda, Türkiye’nin Avrupa güvenliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu ve AB’nin savunma sanayii projelerinde yer alması gerektiğini vurgulaması bekleniyor.