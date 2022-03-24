NATO Zirvesi sona erdi: 'Ukrayna'ya daha fazla destek' kararı

NATO ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı NATO Zirvesi, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında toplandı.

Olağanüstü toplanan zirvenin ardından yayınlanan ortak bildiride, "Çin de dahil olmak üzere tüm devletleri, BM Şartı'nda yer alan egemenlik ve toprak bütünlüğü ilkeleri de dahil olmak üzere uluslararası düzeni korumaya, Rusya'nın savaş çabalarını desteklemekten kaçınmaya ve Rusya'nın yaptırımları delmesine yardımcı olacak herhangi bir eylemden kaçınmaya çağırıyoruz. Çinli yetkililerinin son zamanlarda yaptığı açıklamalardan endişe duyuyoruz ve Çin'i, Kremlin'in özellikle savaş ve NATO hakkındaki yanlış söylemlerini büyütmeye son vermeye, çatışmaya barışçıl bir çözüm bulmaya davet ediyoruz." denildi.

Toplantı sonrası açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de, "NATO liderleri Ukrayna'ya daha fazla destek konusunda anlaştı." dedi.

"Ukrayna'ya biyolojik, kimyasal, radyolojik ve nükleer tehditlere karşı koruma sağlamak için siber güvenlik ve ekipman yardımı yapma kararı aldık." diyen Stoltenberg, "Kimyasal silahların herhangi bir şekilde kullanımı çatışmanın doğasını tamamen değiştirir." ifadesini kullandı.

Stoltenberg, "Çin, Rus işgaline ekonomik veya askeri destek sağlamamalıdır." diye konuştu.

Stoltenberg, "Çatışmanın Avrupa'da bir savaşa, NATO ve Rusya savaşına dönmesini engellememiz lazım." dedi.