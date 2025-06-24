NATO Zirvesi'nde Erdoğan ve Trump'tan ilk temas
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere geldiği Hollanda’da temaslarına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, aile fotoğrafında yan yana yer alırken ayak üstü sohbet ettikleri görüldü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Kralı Willem-Alexander ve eşinin, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan liderler ile eşleri onuruna verdiği akşam yemeğine katıldı. Zirve öncesi çekilen aile fotoğrafında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın yan yana olması dikkat çekti. İki lider tokalaşırken ayak üstü kısa sohbet gerçekleştirdiği gözüktü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, ilerleyen saatlerde özel görüşme gerçekleştirecek.