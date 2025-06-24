NATO Zirvesi'nde kritik temas: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, NATO Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi bekleniyor. Konuya yakın kaynakların Bloomberg News’a verdiği bilgilere göre, iki liderin görüşmesi bu gece geç saatlerde Hollanda’nın Lahey kentinde yapılacak.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump’ın bugün Lahey’de bir araya gelmesi bekleniyor.
Görüşmenin, son yıllarda S-400 krizi, F-35 programı ve Suriye politikaları nedeniyle gergin seyreden Türk-Amerikan ilişkilerinde yeni bir sayfa açma potansiyeli taşıdığı belirtiliyor.
Kaynaklar, görüşmenin detaylarının hassasiyeti nedeniyle isminin açıklanmasını istemedi. ABD tarafı ise konuya ilişkin yorum yapmadı.